Ochrana proti podvrženým hovorům z falešného čísla funguje, problémem ale zůstávají podvodné SMS

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vyhodnotil účinnost opatření proti tzv. spoofingu – podvodnému zneužívání identity volajícího při hlasových hovorech a nově i v oblasti SMS. Výsledky ukazují, že přijatá opatření v hlasové komunikaci fungují, situace u SMS je ale složitější.
V případě pevných linek a dalších čísel mimo mobilní sítě funguje povinné blokování podezřelých volání na základě regulačního opatření. Mobilní operátoři v roce 2024 zablokovali v průměru více než milion volání měsíčně, přičemž se neobjevily významné stížnosti na nesprávné zablokování legitimních hovorů.
Obsah SMS nelze kontrolovat
U mobilních sítí operátoři zavedli vlastní technická řešení pro ověřování oprávněnosti volání mezi jednotlivými sítěmi v reálném čase. Díky tomu měsíčně zablokují miliony pokusů o podvodné volání. Například v únoru letošního roku bylo takto zablokováno téměř 10 milionů pokusů o volání.
Oblast textových zpráv představuje větší problém. Operátoři v rámci vlastních opatření zablokují měsíčně přibližně 1,3 milionu SMS, většinou na základě neobvyklého provozu, nikoliv kontroly obsahu zpráv, kterou jim zákon bez souhlasu uživatelů neumožňuje.
Podle ČTÚ zatím není jednoznačné, zda vlastní ochranná opatření proti podvodným SMS, která zavádějí operátoři, poskytují dostatečnou ochranu před dopady těchto podvodů, nebo bude třeba ochranu ještě zpřísnit. Úřad proto hodlá nadále sledovat vývoj v této oblasti a vyhodnocovat účinnost současných kroků.
Podvodníci mění taktiku
Podle zjištění Policie ČR a České bankovní asociace se útočníci částečně přesouvají od spoofingu k využívání anonymních SIM karet a zahraničních telefonních čísel. Podvodníci zůstávají přizpůsobiví a žádná opatření bohužel nemohou jejich inovované podvodné techniky zcela odstranit. Klíčová proto zůstává opatrnost veřejnosti.
ČTÚ podle svých slov plánuje zachovat kombinaci stávajících regulačních nástrojů a vlastních opatření operátorů. Bude pokračovat ve spolupráci s operátory, policií, bankovní asociací a dalšími institucemi. Zaměří se také na analýzu spoofingu v oblasti SMS a posoudí případnou potřebu další regulace.
Kromě toho bude také sledovat dopady nové legislativy na efektivitu boje proti spoofingu a vishingu (hlasový hovor uskutečněný za účelem vylákání bankovních a jiných citlivých údajů z oběti) a pokračovat v monitorování této problematiky na mezinárodní úrovni.
Zdroje a další informace: TZ Český telekomunikační úřad