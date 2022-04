Ochrany AirTagu nefungují spolehlivě. V desítkách případů byly použity ke stalkingu

Apple AirTagy se za rok, co jsou na trhu dočkaly až nečekané pozornosti a popularity, a to jak v pozitivní, tak i negativním smyslu. Kromě šťastných příběhů, kdy pomohly nalézt uživateli ztracenou věc, bohužel několikrát dopomohly i ke sledování či krádeži. Proti tomu se však rozhodl bojovat i samotný Apple, který do zařízení nainstaloval určité ochranné mechanismy.

Jak se ale ukazuje, zřejmě nefungují tak, jak by měly a často docházelo k falešným hlášením. Na situaci upozornil server Motherboard, který kontaktoval několik policejních oddělení a získal celkem informace o 150 případech, do kterých byl zapojená Apple AirTag. Zhruba v polovině případů šlo právě o krádeže. Ve zhruba 50 případech ale šlo o ženy, které se díky AirTagu staly obětí stalkingu.

Stalkující AirTagy

Správně by Airtagy měly v takovém případě, kdy se v okolí uživatele objeví cizí AirTag, který cestuje s nimi mělo objevit vyskakující okno, které jej na možný stalking upozorní. To se ale zřejmě nedělo. Ženy totiž nacházely AirTagy od mužů skryté například v jejich autě, nebo slyšeli pípat někde ve svém okolí.

Ve většině případů se dle Motherboard jednalo o bývalé přítele těchto žen, kteří se takto začali podezřele často objevovat na místech, kam ženy šly. V některých případech šlo dokonce i o jejich nadřízené a dokonce byl objeven případ, kdy manžel využil Airtag ke kontrolování své manželky. V žádném z těchto případů se přitom zařízení majitelce neohlásilo v iPhonu, ale bylo nalezeno třeba náhodou.

Nutno ale podotknout, že se jedná případy z uplynulých měsíců a Apple nedávno ohlásil, že do AirTagů začnou přicházet nové funkce, které mají tomuto ještě více zabránit, například zvukovou signalizací a dalšími případy. Přesto se ale jasně ukazuje, že každý produkt může být ve finále dobrý sluha, ale zlý pán. Navíc podobných zařízení existuje na trhu již více a tím, že je jedna firma vyřeší nemusí být vyřešen samotný problém.

