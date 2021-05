Jak stáhnout Očkovací certifikát, který vás pustí do sedmi evropských zemí

Ministerstvo zdravotnictví zpřístupnilo stažení digitálního certifikátu, který slouží jako potvrzení o negativním testu na koronavirus, o prodělání nemoci či jako doklad o provedeném očkování.

Certifikátu si stáhněte na stránkách ocko.uzis.cz. Stačí jen zadat své číslo pojištěnce a poté číslo vašeho občanského průkazu. Následně dostanete SMS s kódem, který vám otevře dveře ke stažení certifikátu. Alternativně lze pro přístup k dokumentu využít eIdentitu.

Pod svým profilem mám aktuálně jednu dávku očkování látkou Comirnaty, což je i detailně rozepsáno ve staženém PDF dokumentu s názvem „EU Digital COVID Certificate.“ Tento očkovací certifikát můžeme brát jako jakýsi předvoj pro připravované Covid Pasy. Dokument totiž oficiální cestou v této chvíli uznává jen Německo, Rakousko, Maďarsko, Slovinsko, Polsko, Slovensko a Chorvatsko.

Očkovací certifikát je předstupněm pro evropský Covid Pas:

Každá ze zemí má sice svá specifika při vstupu zahraničních občanů, tradiční dovolenková destinace Čechů se však výrazně odlišuje. Zatímco třeba do Německa můžete až po 14 dnech od druhé dávky očkování, do Chorvatska můžete zavítat již po 22. dnech od první dávky. Potom stačí mít po ruce (nebo v mobilu) toto jednostránkové potvrzení, které je prvním krokem při návratu zpět do běžného života.

V průběhu léta by měla EU dotáhnout mezinárodní evropskou aplikaci „Digitální zelený certifikát“, která bude uznávána na celém území Evropské unie.