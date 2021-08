Od iPhoneOS po iOS 15. Tohle je historie mobilního systému Applu rok za rokem

Hlavní novinkou iOS 12 byla optimalizace. Apple si dal hodně záležet, aby systém běžel plynule i na 5 let starých telefonech. Apple také přišel ARKit 2 a SiriKitem a sjednotil některé aplikace tak, aby je bylo snadné portovat i na macOS. To přineslo nové možnosti rozšířené reality i novou aplikaci Měření v rozšířené realitě. V systému také byly zlepšeny návrhy Siri a přibyla aplikace Zkratky pro automatizaci úkolů.

iOS 13

Hlavní novinka iOS 13 byla doslova trefa do černého. Přinesla totiž konečně dlouho očekávaný tmavý režim, který mohl plně využít potenciálu OLED displejů iPhonů. Apple zde také oznámil redesign některých letitých aplikací (Mapy a další). V některých případech jako byly například Připomínky šlo dokonce o úplně novou aplikaci, nekompatibilní se starou verzí.

Apple také do systému přidal funkci Audio Handoff, která dovolila snadno přenést zvuk nebo hovor na jiné zařízení, a to včetně AirPodů nebo přehrávače HomePod. Apple zapracoval také na lepší podpoře externích úložišť, bezpečnosti a optimalizaci. Historicky však verze iOS 13 patřila spíše k těm méně povedeným kvůli spoustě bugů, které si vyžádaly spousty opravných aktualizací, a to až do verze iOS 13.7.