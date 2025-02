Od konce června budou u telefonů povinné energetické štítky. Prozradí výdrž baterie, odolnost i opravitelnost

Od 20. června 2025 musí být u smartphonů a tabletů s operačními systémy Android a iOS (iPadOS) nově uváděnými na trh k dispozici energetické štítky, z nichž budou zřejmé klíčové parametry zařízení. Konkrétně se bude jednat o informace týkající se energetické účinnosti, životnosti a výdrže baterie na jedno nabití, odolnosti vůči prachu a vodě (IP), informace o odolnosti vůči pádům či skóre opravitelnosti. EU si od zavedení energetického štítku slibuje „větší informovanost a udržitelnější rozhodnutí“ spotřebitelů při nákupech telefonů a tabletů.



Ukázková podoba energetického štítku u smartphonu zobrazuje energetickou efektivitu, výdrž baterie na jeden cyklus, odolnost vůči pádům, skóre opravitelnosti, životnost baterie a zvýšenou odolnost dle normy IP

U pádů je stanovena hranice minimálně 45 náhodných pádů, po nichž se u telefonu nebo tabletu neobjeví žádné funkční defekty. Celkově bude při testování provedeno 270 pádů z výšky jednoho metru na pevný povrch. Podle počtu pádů, po nichž dojde k poškození, se zařízení zařadí do jedné z kategorií A až E. Index opravitelnosti označený písmenem A až E shrne komplexnost rozebrání, nutný počet nástrojů, softwarové aktualizace i dostupnost náhradních součástek.

Podobné štítky s QR kódy

Podoba energetických štítků vychází z podoby stávajících spotřebičů, například lednic nebo žárovek. Telefon tedy bude mít i skóre energetické efektivity, které bude značeno písmeny A až G. Písmenem A budou označeny nejvíce energeticky šetrné telefony, písmenem G pak analogicky ty nejméně šetrné. Součástí každého štítku bude QR kód, který lze naskenovat smartphonem a který vede na stránky EPREL (European Product Registry for Energy Labelling), kde se o daném produktu dozvíte více detailů



Detaily telefonů a tabletů prodávaných v Evropě budou od 20. června k dispozici na portálu EPREL. Produkty nelze vyhledávat podle názvu - musíte zadat jejich registrační číslo, které najdete na energetickém štítku.

Energetické štítky jsou součástí návrhu o ekodesignu, který zavádí minimální požadavky na použití baterií. Jejich kapacita smí po 800 nabíjecích cyklech poklesnout maximálně na 80 % své počáteční kapacity. Výrobci telefonů a tabletů musí dále zpřístupnit kritické náhradní díly opravnám do pěti až deseti pracovních dnů, a to až 7 let od ukončení prodeje konkrétního modelu v EU. Telefony a tablety uvedené na trh v EU po 20. červnu musí dostávat aktualizace operačního systému nejméně 5 let poté, co byl prodán poslední kus daného modelu.

Pro výrobce je nutné nasazení štítků (a splnění pravidel o ekodesignu) samozřejmě dodatečnou investicí. Z pohledu uživatelů však očekáváme transparentnější pohled na telefony, zejména s ohledem na baterie, které byly dlouho přehlížené. Předpokládáme také, že výrobci se budou snažit vzájemně předehnat a nabídnout co nejlepší hodnocení, z čehož budou profitovat koncoví uživatelé. Dá se očekávat, že pokud budou mít dva telefony podobné specifikace a ceny, mohou se zájemci rozhodnout pro konkrétní model i podle srovnání energetických štítků.

Zdroj: Europa