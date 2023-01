Od mobilních aplikací máme velká očekávání. Jen polovina se dožije dalšího měsíce, čtvrtinu smažeme do 24 hodin

Průzkum společnosti Appsflyer poukazuje zajímavé schování uživatelů Androidů, kteří si do telefonů instalují nové aplikace. Vývojáři na Google Play nemají problém přesvědčit uživatele k tomu, aby si aplikace stáhli, jenže udržet si je, to už je hodně velký problém. Zhruba polovina všech nových instalací aplikací „nepřežije“ v mobilu déle, než 30 dní. A co je mnohem alarmující, polovina všech odinstalací proběhne do 24 hodin od stažení hry či aplikace. Průzkum zahrnuje pouze uživatele Androidů, protože od iOS 15 došlo k podstatnému omezení sledování odinstalací.

Vývojáři se na Google Play sice mohou pyšnit viditelným počtem instalací, ale mnohem důležitější metrikou je počet odinstalací a rychlost, jakou k nim dochází. Pokud se tak děje v řádu měsíců, můžeme se bavit o úspěšných hrách či aplikacích, které po čase „jen“ přestanou bavit. Pokud jsou ale aplikace odinstalovány do 24 hodin, může to znamenat, že uživatelé nedostali to, co podle popisů a screenshotů aplikace či hry očekávali. Inu, první dojem je ze všeho nejdůležitější. Nesplněné sliby vývojářů uživatelé hned prokouknou, a frustraci si vybijí právě na rychlé odinstalaci aplikace.



49 procent aplikací stažených z Google Play nevydrží v telefonu déle než 1 měsíc. I když se jedná o nejlepší výsledek za poslední dobu, i tak je tato velmi alarmující. Uživatelé, kteří stahují aplikace, totiž po stažení často zjistí, než nedostali to, co si představovali, nebo to, co sliboval samotný vývojář

Za kratší konec tahají zejména jednoduché hry pro ukrácení volného času, které brzy přestanou bavit. 66 procent „casual“ her tak v telefonech po stažení nevydrží déle, než jeden měsíc. Můžeme v tom však vidět i ochotu zkoušet nové bezplatné hry, uživatelé instalují „dávkově“ spoustu her, které najdou, ty které je však baví, spočítají jen na prstech jedné ruky.

První dojem je nejdůležitější

Polovina stažených aplikací na Androidech v telefonech nevydrží déle než jeden měsíc, i to je však zlepšení oproti minulosti. Mezigeneračně se tato nelichotivá statistika vylepšila o 8 procent. 50% odinstalační poměr je i přesto dosti alarmující. Vypadá to, že vývojáři vsadili na kvantitu, a kvalita mobilních aplikací a her je spíše upozaděna. Cílem je primárně získat finance, ať již v podobě placených aplikací, in-app nákupů nebo z reklam, a až poté přichází na řadu samotné funkce a kvalita aplikace.

Zatímco hry jsou odinstalovávány nejčastěji, na opačném konci žebříčku se nachází aplikace pro cestování. Ovšem, pokud dochází k odinstalaci kvůli nedostatku paměti, uživatelé mnohém snáze „obětují“ hry na úkor jiných aplikací či uživatelských dat, např. fotografií či stažených souborů. V rozvojových zemích jsou odinstalace o třetinu častější, podle průzkumu za tím však stojí spíše nižší kapacity úložišť používaných telefonů, než nějaké odlišné chování či preference.

Představení služby Body Google Play:

A jak je to u vás? Přežijí nové aplikace, se kterými nejste úplně spokojeni, 24 hodin, nebo je z telefonu okamžitě odinstalujete? Je pro vás při výběru aplikací na Google Play důležitá kvantita (aneb je z čeho vybírat) nebo si potrpíte na kvalitu? Podělte se o váš názor v diskusi pod článkem.

Zdroj Appsflyer