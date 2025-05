Odcizené Androidy budou nepoužitelné stejně jako iPhony. Bez zámku displeje či hesla z nich ani nezavoláte

Pokud platformě Android něco až dosud chybělo, byl to účinný mechanismus, který by odradil zloděje od krádeží. Těm totiž za současné situace stačí vyresetovat zamknutý telefon, a po obnovení a přeskočení úvodního nastavení jej mohou vesele používat dál. Google se však nyní inspiroval u Applu, který se proti kradeným iPhonům vymezuje dlouhodobě. Uzamknutý iPhone je pro případného zloděje nevyužitelný, pokud mu jej pod tíhou nadávek a nátlaku na dálku neodemknete a nevyvážete ze svého Apple účtu (dělat byste to ale rozhodně neměli). V průběhu letošního roku mají podobné ochrany nabídnout i zařízení s Androidem.



Když bude Android obnovený do továrního nastavení mimo uživatelské rozhraní (přes Android Recovery nebo na dálku), bude nutné zadat zámek displeje nebo jméno a heslo původního Google účtu. Jinak bude telefon nepoužitelný a stále se bude jen resetovat

Google letos v Androidu vylepší funkci FRP (Factory Reset Protection), která telefon ochrání před neautorizovaným resetem. Když telefon obnovíte do továrního nastavení přes nabídku Android Recovery nebo vzdáleně přes službu Find My Device (resp. přes Find Hub), bude nové naběhnutí telefonu vypadat úplně stejně jako dnes. Jenže v tomto případě dojde k obnovení mimo autorizovanou zónu, protože standardně se telefon resetuje přes systémové nastavení, když jej máte v odemknutém stavu.

Reset telefonu zlodějům nepomůže

Při opětovném úvodním nastavení telefonu, které nepůjde přeskočit, systém tuto situaci vyhodnotí a hned vybídne k dalšímu resetu. Pro pokračování bude požadovat zadání jména a hesla u původního Google účtu nebo původní zámek displeje. Pokud tak neučiníte, bude opět požadován restart a situace se bude opakovat stále dokola. Android v tomto případě bude zcela nepoužitelný – nepůjde z něj zavolat ani otevřít jakoukoliv aplikaci.

Jakmile budou v průběhu letošního roku tyto ochrany zavedeny do každého Androidu (buď jako součást Androidu 16 nebo pravděpodobněji dorazí v pravidelné aktualizaci služeb Google Play), vznikne další účinný ochranný mechanismus proti krádežím telefonů.

Ten naváže na současnou detekci krádeží, která po případném zloději odemknutého telefonu začne najednou vyžadovat zámek displeje. Stejně jako u iPhonů bude i krádež Androidu s vidinou jeho dalšího prodeje zcela zbytečná. Ochrany nepůjde deaktivovat a úvodní nastavení telefonu nepůjde přeskočit. A když už přijdete o telefon s Androidem, budete mít jistotu v tom, že jej nikdo v tomto stavu nepřeprodá dál. Maximálně jej mohou zloději rozebrat na součástky, což však dnes platí i u iPhonů.