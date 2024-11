Odemknutí cizího iPhonu bude ještě složitější. Tajná funkce v iOS ho přinutí samovolně se restartovat

Apple bere soukromí a bezpečnost uživatelů opravdu vážně, ovšem podle posledních zpráv má iOS 18 funkce, které znesnadňují práci policejním vyšetřovatelům. Pokud totiž iPhone zabaví, telefon se po dni mimo síť restartuje, a k podobnému chování donutí i další blízké iPhony. Zatím však není jasné, zda se jedná o bezpečnostní funkci nebo o opakování „restartovacího bugu“, který se v iPhonech objevil už dříve.



iPhony s iOS 18 se po dni neaktivity nebo chybějícímu připojení k sítě restartují. A to podstatně stíží práci policie, která má telefony jako důkazní materiál. Zatím není jasné, zda je to nezdokumentovaná bezpečnostní funkce iOS nebo jen chyba systému

iPhony evidují dva základní stavy, podle nichž se chová samotný systém. Při restartování naběhne telefon v režimu BFU (Before First Unlock). V něm je dočasně vypnutá biometrika, a data jsou v zašifrovaném stavu. To znamená, že je poměrně těžké z iPhonů v této podobě dostat citlivé informace, a to i sofistikovanými systémy. Po zadání hesla se mění režim na AFU (After First Unlock), data na zařízení jsou dešifrována a iPhony mohou po uživatelích vyžadovat Face ID nebo Touch ID.

Pokud jsou telefony zabaveny, většinou se tak děje v zapnutém stavu, kdy jsou v režimu AFU, takže je mohou policejní vyšetřovatelé snadněji „prolomit“. Za současného stavu však mají smůlu, protože po dni v zapnutém stavu bez jakékoliv aktivity nebo bez přihlášení do mobilní sítě se iPhony restartují. Po opětovném spuštění jsou iPhony v režimu BFU a okolním telefonům v režimu AFU dokonce posílají příkaz k tomu, aby učinily to stejné!

Zda se jedná o bezpečnostní funkci nebo o chybu, v tuto chvíli zatím není jasné. Podle zdroje se toto chování objevilo až v iOS 18, a to v souvislosti s náhodnými restarty telefonů. Apple tuto konkrétní chybu opravil v iOS 18.1, ovšem výše zmiňované restarty po dni neaktivity v systému nadále zůstávají.

Zdroj: 404media