Odemknutí kódem. Poradíme, jak dočasně vypnout skener obličeje a čtečku otisků u iPhonů a Androidů

Apple iPhony už od roku 2013 nabízí kromě tradičního přihlašovacího kódu biometrické ověření. Tím může být otisk prstu přes čtečku Touch ID nebo, u iPhonu X a novějších modelů, nebo sken obličeje přes čtečku Face ID. Mohou ale nastat situace, kdy je to to poslední, co chcete mít na telefonu aktivní.



Stačí současné podržení tlačítka pro vypnutí a snížení hlasitosti dokud se neobjeví obrazovka pro vypnutí. Tím dojde i k deaktivaci Face ID.

To může být například v tuhé zimě, kdy máte většinu obličeje zakrytou a telefon by vás stejně nerozpoznal a nechcete se zdržovat nezdařilými pokusy ověření obličeje, nebo máte rukavice se kterými by vám nefungovala čtečka otisků prstů. Využití pro krátkodobé zrušení biometrické ověření najdou i paranoidní uživatelé, kteří mají strach, že se jim jejich otiskem či jiným způsobem pokusí někdo dostat do jejich telefonu při jejich nevědomosti (např. přiložení prstu k displeji při spánku apod.).

Face ID nebo Touch ID jde samozřejmě plošně deaktivovat, což ovšem asi nebude pro většinu žádoucí. Ve většině případů totiž zjednodušuje přístup k telefonu a odemykání zařízení je s ním mnohem rychlejší. Naštěstí ale existují způsoby, jak Face ID deaktivovat jen dočasně. Za prvé se tak stane opakovaným selháním při ověření, ale například také při restartu zařízení. Po opětovném spuštění totiž iOS zařízení vždy nejprve vyžaduje kód pro odemčení.

Mnohem jednodušší je ale trik, kdy na chvíli naráz podržíte vypínací tlačítko a klávesu pro snížení hlasitosti. Poté se vám objeví obrazovka pro vypnutí telefonu či přivolání SOS. Spolu s ní ovšem dojde k deaktivaci biometrického ověření a pro návrat bude vyžadován pouze kód. Stačí tedy tuto obrazovku vyvolat vždy, když budete chtít Face ID deaktivovat, a je to.