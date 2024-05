„Odesláno z iPhonu“ jako omluva pro gramatické hrubky. A je jedno, jestli mail posíláte z iPhonu nebo Androidu

Slovní spojení „Sent from iPhone“ způsobilo v minulosti mnohým celebritám vrásky na čele. Stačila drobná informace u jejich nového příspěvku na Twitteru (dnes sociální síť X), a byly pro smích. Často propagovaly telefony značek Huawei nebo Samsung, ovšem svůj propagační příspěvek odeslaly z iPhonu. Stalo se to herečce Gal Gadot ale i Googlu. Ze sociální sítě X informace o telefonu, z něhož zpráva odešla, v roce 2022 zmizela. Ovšem označení „Odesláno z iPhonu“ zažívá novou vlnu zájmu, a to zejména při odpovědích na pracovní e-maily ze smartphonu.



Automatický podpis při psaní e-mailů ve smartphonech vám pomůže „zachránit kůži“. Zvláště tedy pokud vám při psaní autokorekci a hlasové zadávání příliš nepomohlo, ale spíše uškodilo

Smartphony máme po ruce prakticky neustále, na pracovní e-maily je však často nutná okamžitá reakce, ať už v reálném světě děláte cokoliv. Rodina, děti, cestování a cokoliv dalšího znamená, že potřebujete na e-mail reagovat rychle a věcně. Ať už je to nepovedené diktování hlasem nebo autokorekce při psaní na QWERTZ klávesnici, často se stane, že v rychlé odpovědi, kterou nestihnete zkontrolovat, pošlete absolutní nesmysl. A právě ten dokáže částečně vyžehlit informace „Odesláno z iPhonu“. E-mailový klient v iPhonu ji může vyplňovat automaticky, pro mnohé uživatele je to však první věc, kterou při psaní nové zprávy smažou. I přesto, že je vlastně ku prospěchu věci.

V Gmailu si nastavte Podpis v mobilu

Studie na toto téma už dříve potvrdila, že lidé, kteří při čtení e-mailu se spoustou gramatických chyb vidí na konci označení „Odesláno z iPhonu“, jsou k hodnocení gramatiky a celkového vyznění e-mailu shovívavější. Jinými slovy, tímto podpisem už dopředu mírníte možný „rozsah škod“. Pokud by zde však tato informace nebyla, druhá strana důvodně předpokládá, že tento e-mail odešel z počítače. A na takto napsaný e-mail z počítače není podle řady uživatelů „žádná omluva“.



V Androidech si podpis nastavíte přímo u daného účtu v aplikaci Gmail. Co do něj uvedete, je skutečně jen na vás...

U iPhonů s k nastavení podpisu dostanete přes Nastavení – Pošta – Podpis. Můžete jej nastavit pro všechny používané účty, nebo selektivně jen pro vybrané e-mailové účty. U Androidů můžete změnit podpis v aplikaci Gmail přes tlačítko v levém horním rohu. Zvolte nabídku Nastavení, ve které vyhledejte účet, u něhož chcete nastavit podpis. V seznamu pak hledejte funkci Podpis v mobilu.

To, co zde uvedete, necháme na vás. Nikdo vám však ani na Androidu nebrání využít podpis „Odesláno z iPhonu“. A pokud nechcete využívat podpisy, podle expertů je důležité alespoň v samotném e-mailu zdůraznit, že píšete v mobilu. Usnadníte si tak pozdější případná nedorozumění...

Zdroj: Ladbible, writing-skills