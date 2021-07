Odolné sklo Gorilla Glass DX/DX+ vylepší optiku mobilních fotoaparátů

Společnost Corning oznámila odolná skla Gorilla Glass DX a DX+, která jsou určená pro ochranu objektivů mobilních fotoaparátů. Obdobná technologie se přitom již dříve pozitivně ujala v segmentu chytrých hodinek. Mimo samotné vyšší odolnosti je největší předností přidané vrstvy to, že na snímač propustí maximum možného světla. Zatímco u klasických a antireflexních skel prochází přes objektiv 92 až 95 % světla, u nových skel je světelná propustnost až 98 procent. A to by se mělo podepsat i na kvalitě mobilních fotek.

V prvé řadě nová skla DX/DX+ omezí tzv. ghosting, tedy nežádoucí artefakty, které jsou způsobeny vícenásobným odrazem světla pocházejícího se silného světelného zdroje. I když je tento nežádoucí efekt fotografy mnohdy vyhledáván a cíleně zařazován do stylových fotografií, při mobilním focení je ghosting, až na výjimky, nežádoucí. Prvním z výrobců, který v praxi nasadí nová ochranná skla mobilních foťáků, bude Samsung. Dočkáme se skel DX/DX+ již u připravovaných skládaček?

Detaily nové generace odolného skla pro optiku mobilních foťáků: