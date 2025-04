Odolné sklo, to není jen Gorilla Glass. Mobilní značky si vyrábějí vlastní, protože ta s požadovanými parametry na trhu chybí

Odolné sklo Gorilla Glass si u smartphonů za poslední roky udělalo velké jméno, jenže řada, převážně čínských, značek místo něj používá alternativní odolná skla či dokonce svá vlastní. Při pohledu zvenčí to vypadá jako snaha ušetřit při vývoji, protože sklo Gorilla Glass patří do prémiového segmentu. Někdy je ale pravdou úplný opak. Čínské značky používají starší verze Gorilla Glass či skla Dragontrail spíše u levnějších telefonů, jenže u těch nejvybavenějších je to úplně něco jiného. Některé značky dokonce musí volit vlastní řešení, protože odolné sklo poptávaných parametrů na trhu neexistuje.



Odolná skla pro telefony, to už dávno není jen Gorilla Glass. Alternativní skla vznikají i částečně proto, že výrobcům na trhu chybí přesná kombinace odolnosti vůči nárazům a škrábancům

To je případ Honoru, který už v roce 2021 hledal sklokeramickou ochranu zakřivených displejů, a protože nebyla, musel si ji navrhnout a vyrobit sám. A svět spatřilo sklo NanoCrystal Shield. A protože jsou tato skla finančně náročnější na výrobu, nasazuje je u těch nejvýkonnějších telefonů. U zbytku portfolia se používá Gorilla Glass, které však v očích Honoru viditelně ztrácí na prémiovosti, protože se přednostně používá vlastní řešení. Huawei zase vsadilo na vlastní skla Kunlun Glass, nejnovější má označení Crystal Armor, a pomáhá si mikrokrystaly pro větší odolnost.

NanoShield, Kunlun, Shield Glass a Ceramic Shield

Obdobně je na tom i Xiaomi, které u modelu Xiaomi 15 Ultra využívá skla Shield Glass a Shield Glass 2.0. I ta jsou vlastní výroby, protože si chtěla čínská značka pohlídat jak materiály na jejich výrobu, tak jejich odolnost. I u Xiaomi platí, že jsou skla Gorilla Glass nasazována spíše do levnějších telefonů.

Corning, který stojí za výrobou těchto skel, si je samozřejmě vědom toho, že různé značky mohou mít různé požadavky na skla. A protože je samotný vývoj skel pro OEM výrobce určitě hodně finančně náročný, volí některé značky exkluzivní spolupráci. Třeba Samsung má k dispozici odolná antireflexní skla Gorilla Glass Armor a Armor 2, která jsou určená jen pro řadu Galaxy S, a jiné značky je nemají k dispozici. A možná i nedávná poptávka po novém typu ochranného skla dala vzniknout sklu Gorilla Glass Ceramic.



Gorilla Glass Ceramic má displejům telefonů přinést ještě větší odolnost vůči pádům a poškrábání. Jenže uveřejněné specifikace naznačují, že odolnost vůči pádům bude nižší, než u skla řady Armor

Označení nového skla dává tušit použití nového sklokeramického materiálu, který má přinést větší odolnost vůči pádům (displej přežije 10 po sobě jdoucích pádů z metru na asfalt). Jenže skla Armor přežijí podle výrobce pády z 2,2 metrů na beton. V čem tedy hledat hlavní výhodu skla Gorilla Glass Ceramic? Možná to bude jen upravené sklo na míru Motorole, která bude první značkou, jež tato skla do telefonů dostane. Nebo se bude jednat o alternativu skla Ceramic Shield, které v roce 2020 vyvinul Corning ve spolupráci s Applem?

Motorola už se vloni zavázala, že bude u všech svých telefonů používat Gorilla Glass. A teoreticky by se mohlo opět jednat o exkluzivní sklo, které bude mít k dispozici jen Motorola. A poprvé zřejmě u připravovaného véčkového Razru.

Které sklo je tedy nejlepší?

Pokud mobilní výrobci začnou do telefonů nabízet své vlastní odolné sklo, většinou jej srovnávají s univerzálním temperovaným sklem a vyhýbají se přímému srovnání s Gorilla Glass. K tomu mohou mít samozřejmě důvody, od byznysového rozhodnutí (Gorilla Glass používají v levnějších modelech) až po to, že by jejich sklo mohlo dopadnout hůře. Nejbližší srovnání máme jen u Xiaomi 14 Ultra, které dostalo první generaci skla Shield Glass, jež mělo podle výrobce 10× větší odolnost než sklo u Xiaomi 13 Ultra. A tím byl jmenovitě Gorilla Glass Victus. Přesné srovnání mezi mobilními odolnými skly ale neexistuje.



Toto je jediné nepřímé srovnání skel od OEM výrobců a Gorilla Glass. Podle Xiaomi je Shield Glass 10× odolnější než Gorilla Glass Victus. Jenže obě skla už na trhu mají své nástupce

Jenže sklo je stále sklo, a sklo může prasknout. To je ostatně motto YouTubera JerryRigEverything, který při testování odolnosti skel na displejích využívá testovací hroty, které vychází z Mohsovy stupnice tvrdosti. Co do odolnosti vůči škrábancům dopadlo nejlépe sklo Gorilla Glass Armor první generace. Malé škrábance se objevily u hrotu číslo 7, výraznější pak u osmičky. Na podobnou úroveň se však druhá generace skla nedostala, a mnohá další skla poškrábou tuhy s tvrdostí pět nebo šest.

Ideální a nejlepší sklo pro ochranu displeje či zad telefonu asi neexistuje. Na jedné straně může mít navrch sklo Armor, ale to je omezené pouze pro Samsungy. Na straně druhé byste neměli přehlížet alternativní skla od samotných výrobců, která nejsou známkou šetření, ale toho, že sklo požadovaných kvalit na trhu nebylo k dispozici. Gorilla Glass zřejmě i nadále bude měřítkem určité kvality odolnosti, takže levnější telefony budou zřejmě stále vsázet na starší generaci skel Gorilla Glass.

U těch nejvýkonnějších ale čekáme, že se spektrum použitých skel bude dále rozrůstat. Každá značka totiž u ochrany displeje upřednostňuje něco jiného, jedna může chtít větší odolnost při pádech, druhá zase odolnost vůči škrábancům. Jenže někdy zničení displeje zachrání i základní odolné sklo, jindy může spadnout telefon tak „šikovně", že jej nezachrání ani hypermoderní odolné sklo. Z praxe je pro mě zásadní spíše odolnost vůči škrábancům, a zde je lepší mít alespoň nějakou formu odolného skla, než žádné.