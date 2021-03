Odolnější Apple Watch? Edice pro sportovce má přijít s robustním pouzdrem

Apple uvažuje o rozšíření řady Apple Watch o nový model, který by byl ještě více zaměřen na sportovce. Jak uvádí Bloomberg, pouzdro těchto hodinek by se vyznačovalo robustním designem se zvýšenou odolností proti nárazům. Inspirací by mu mohly být hodinky značky Casio a její řada G-Shock. Pouzdro Apple Watch je nyní z hliníku, oceli nebo titanu, to nové by mohlo být v kombinaci plast/karbon, a tudíž méně náchylné na poškrábání a jiné poškození.

Společnost řadu Apple Watch Sport začala nabízet hned v roce 2015 s uvedením první generace hodinek, ta však byla svou specifikací totožná s běžnou sérií. Nabízela jen perforovaný řemínek a drobné změny v softwaru určené sportovcům. Nyní se tato kolekce jmenuje Apple Watch Nike a vyjma opět perforovaného silikonového řemenu nabízí předinstalovanou aplikaci Nike Run Club a několik exkluzivních ciferníků s modulárními komplikacemi.

Hliníkové Apple Watch jsou sice oblíbené mezi běžci a lidmi, kteří trénují v posilovně, ale pro venkovní sporty nejsou tak vhodné, protože se mohou snadno poškodit (např. u extrémních sportů, jako je horolezectví atd). Casio G-Shock se svou kolekcí Carbon Core Guard nabízí pouzdro z jemné pryskyřice, která spolu s karbonovým vláknem zajišťuje ještě větší odolnost, ale zároveň nabízí nízkou hmotnost hodinek.

Zpráva Bloombergu sice uvádí, že by tyto nové odolné hodinky mohly být představeny už co nejdříve v tomto roce, ale zároveň konstatuje, že by také mohl být samotný projekt kompletně zrušen. Dodává, že ve společnosti Apple je tento model Apple Watch také označován jako Explorer Edition, který jasně vystihuje jeho zaměření. Explorer se ostatně nazývá i řada hodinek švýcarského výrobce Rolex, která má zvýšenou odolnost pro všechny druhy „prozkoumávání“ světa.