Odposlouchávají telefony, co si říkáme? Nová zpráva budí podezření, že to je teoreticky možné

Odposlouchávají nás telefony a nabízí nám reklamy přesně o tom, o čem jsme se nedávno s někým bavili? To je ve světě smartphonů doslova věčné téma. Jedná se o dlouholetý mýtus, který jsme se letos v únoru snažili vyvrátit. Jenže v těchto dnech se objevily nové informace, které možné odposlouchávání telefonů vracejí na světlo.



Prezentace firmy CMG, která v souvislostí s technologií „Active Listening“ zmiňuje Google, Amazon a Facebook. Firma v prezentaci ukázala spíš směr, kterým by chtěla jít, neexistuje žádný důkaz o tom, že toto řešení skutečně nabízí

Na internet se dostala prezentace firmy Cox Media Group (CMG), která v ní popisovala technologii „Active Listening“. Měly by sloužila pro poslech uživatelů zařízení, přičemž zjištěné informace by mohla promítnout do cílení reklam.

Prezentace mezi partnery zmiňuje mobilní giganty Facebook, Google a Amazon, a jejich reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Google firmu CMG vyškrtnul ze seznamu svých partnerů a Meta se zaobírá tím, zda CMG v teoretické rovině neporušila její podmínky. Nikde však není žádný důkaz o tom, že by byla technologie nasazená v ostrém provozu.

Odposlech aplikacemi má spoustu zábran

Přestože jsou zveřejněné informace na první pohled alarmující, nic nemění na tom, že odposlech telefonů mobilními aplikacemi je dávno vyvrácený mýtus. Poskytovatelé reklam o nás z různých zdrojů vědí tolik informací, že si poskládají kompletní profil i bez odposlechu. Ten by byl zbytečně náročný na úložiště a výpočetní výkon, vyhodnocení by trvalo dlouho, a firmy by z něj dostaly relativně málo relevantních informací. Odposlech se jim jednoduše nevyplatí, protože by byl zbytečně složitý.

Proč nemohou mobilní aplikace „jen tak“ odposlouchávat uživatele:

Přístup k mikrofonu mají Android i iOS navázané na udělení oprávnění.

Nahrávání mikrofonem je v rámci systému indikováno ukazatelem, který nelze nijak skrýt nebo obejít.

Přístup k mikrofonu je jen při používání aplikace, nahrávání zvuku na pozadí a jeho upload na servery nevypadá reálně.

Aplikační obchody mají přísnou kontrolu chování aplikací, včetně neoprávněného přístupu k mikrofonu.

Neustálé nahrávání by se podepsalo na plynulosti systému i rychlejším vybíjení baterie.

Odesílání zvukového souboru na servery byste hned poznali na spotřebovaných datech. Zpracování zvuku na datově menší text přímo v telefonu by vyžadovalo výkon a energii.

Neoprávněný odposlech je ve většině zemí nezákonný. Pokud by se prokázal, mělo by to pro zainteresované společnosti katastrofální důsledky

Ale v reklamách vidím to, o čem jsem se bavil... to je však jen důkaz toho, jak propracované sledování uživatelů firmy mají. Sestaví si o nás kompletní demografický profil, znají naše zájmy, aplikace, které používáme, webové stránky, které jste navštívili (položky, u kterých jste se zastavili), a spoustu dalšího. Přesnost dat je natolik vysoká, že si myslíme, že jinak, než odposlechem, by se tato data k firmám dostat nemohla. Tyto informace navíc často poskytujeme zcela dobrovolně.

Konkrétně u reklam, které zobrazují to, o čem jste nedávno hovořil, se mluví o tzv. frekvenční iluzi. Když máte něco v hlavě, začnete si toho více všímat. Co na tom, že devět dříve zobrazených reklam ignorujete. U desáté, u které se vám vybaví to, že jste její téma s někým probírali, automaticky hledáte spojitost, která zde prostě „musí být“. Podobná reklama se vám ale mohla klidně zobrazit už dříve, jen jste si ji nevšímali. Třeba proto, že jste si o dané věci vyhledávali informace na webu, v hlavě však utkví spíše rozhovor...

Inzerenti o nás už dávno ví úplně všechno. Případné odposlechy aplikací sice nelze úplně vyloučit, podle nás je to však jen dávno vyvrácený mýtus.

Zdroj: 404media