Odpovídejte na WhatsApp zprávy z hodinek. Aplikace WristChat pro Apple Watch má i QWERTY klávesnici

Používáte WhatsApp a máte hodinky Apple Watch? Už nemusíte být omezeni pouze na zobrazování notifikací na přijaté zprávy, ale existuje způsob, jak přímo z hodinek na zprávy odpovídat. Slouží k tomu aplikace WristChat.

Ta je plnohodnotným WhatsApp klientem pro hodinky, ovšem je nutné dodat, že je vytvořená třetí stranou. Oficiální aplikace pro watchOS totiž neexistuje. WristChat uživatelé normálně stáhnou v obchodě App Store a následně ji skrze QR kód spárují se svým účtem na WhatsAppu, podobně jako se párují i jiné alternativní verze aplikace pro telefon či desktop.

Po spárování pak na hodinkách získáte plnohodnotný přístup ke svým konverzacím i kontaktům a nechybí ani širší možnosti přizpůsobení. Můžete si zde zvolit, zda chcete zobrazovat ikonky kontaktů, barvy bublin u zpráv a nechybí ani haptická odezva při ovládání aplikace. To hlavní je však integrovaná QWERTY klávesnice se kterou můžete zprávy rovnou psát na displeji hodinek, přičemž v ní nechybí návrhy slov a korekce, avšak problém zde může být s češtinou. Komu by nevyhovovala, lze text zadávat i pomocí kreslení písmen.

Drobnou nevýhodou je to, že je aplikace placená. Pokud vám stačí základní přístup k WhatsAppu, vyjde vás na WristChat na 79 Kč. Jestli ale chcete využívat i QWERTY klávesnici, je nutné si dokoupit také aplikaci WristBoard. Naštěstí lze obě tyto aplikace naráz koupit v jednom balíčku za 99 Kč. Pokud ale WhatsApp využíváte velmi aktivně, tato malá investice by i tak mohla stát za to.

