Odsouhlasení nových podmínek WhatsApp bude dobrovolné. Tedy až na jedno omezení...

Nové kontroverzní podmínky používání mobilní aplikace WhatsApp, které vstoupily v platnost 15. května, nakonec zřejmě přeci jen budou volitelné. Spousta uživatelů sice tyto změny již odsouhlasila, případně přešla na jinou komunikační aplikaci, ovšem podle portálu WABetainfo se chystá drobný update podmínek, který zajistí, že nebudou povinné, ale volitelné. Otravná obrazovka neustále připomínající nové podmínky služby by tak měla nenávratně zmizet.

Bude tu však jedno drobné omezení. Bez odsouhlasení podmínek nebude možné kontaktovat business účty. Pokud se o to pokusíte, vyskočí vám informace o tom, že musíte nejdříve schválit nedávno navržené změny v uživatelských podmínkách aplikace, jinak nebude odeslání zprávy možné.

Podle zdroje má WhatsApp tuto změnu oznámit již velmi brzy a současně zakomponovat do betaverze aplikace. Následně by se mělo volitelné schválení podmínek aplikace dostat i do běžné dostupné aplikace, která je k bezplatnému stažení na Google Play a App Storu.

Jak na přenos WhatsApp dat z jednoho Androidu do druhého?

Zdroj WABetainfo