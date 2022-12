Odvážná studie tvrdí to, co jsme tušili. Nadměrné používání telefonu může ohrozit vztahy v rodině

Na internetu se objevily výsledky znepokojivé studie, podle které může nadměrné používání telefonu ohrozit vaše vztahy s partnerem či partnerkou. Průzkum si v Indii nechala zpracovat společnost Vivo, ovšem s čistým svědomím jej můžeme vztáhnout i na další regiony. Smartphony jsou stále důležitější součástí našich životů, jenže na dosah ruky dostupný online svět je také i „zabijákem“ skutečných vztahů ve světě okolo nás.

Alarmující je už samotná informace o tom, že 69 % respondentů se věnuje smartphonu i tehdy, když tráví čas se svým blízkým. 89 % dotázaných navíc potvrzuje, že tráví konverzací se svým protějškem méně času, než dříve, popř. méně často. Spousta záležitostí v rodině se totiž dlouhodobě řeší na sociálních sítích, a když se partneři potkají odpoledne doma, prakticky si nemají co říci. A tak se opět upínají na svůj smartphone.

Neruš, dej mi chvíli, jen si to dočtu...

88 procent respondentů si je vědomo, že používání smartphonu ubližuje vztahům, které mají se svým partnerem, valná většina z nich problém chápe a chce jej vyřešit, protože používání telefonu viditelně ochlazuje rodinné vztahy. Že je telefon často „číslo 1“ svědčí i údaj o tom, že 70% dotázaných se cítí podrážděně, když se jich partner zeptá na něco, zrovna když jsou doslova „ponořeni“ do svého smartphonu.



Smartphony už spolehlivě dokáží zničit i setkání s přáteli. Když vázne slovo, každý se upne ke svému smartphonu...

Telefon se pro mnohé uživatel stal nástrojem relaxace, místo procházek, aktivitami s rodinou a setkávání s přáteli se zavíráme doma spolu s telefonem. Konkrétně v Indii na něm lidé tráví v průměru téměř 5 hodin (!) každý den. Lokální čísla však bohužel neznáme.

Z průzkumu vyplývá, že lidé o své „závislosti“ na smartphonu ví, ale nemají sílu ani ochotu to nijak změnit. Kdo ví, možná, že se za vším stojí pandemie koronaviru, která nás „donutila“ trávit čas doma, a to u větších či menších obrazovek. S nastávajícími Vánoci však nastal ideální čas na to, jak alespoň lehce upravit své návyky. Pokud budete přes Vánoční svátky navštěvovat rodinu a své nejbližší, zkuste telefon odložit a věnovat se přímé konverzaci. Tu totiž žádný smartphone nenahradí.

Zdroj: Indiatimes