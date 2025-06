Okamžitý hotspot u Androidů už není schovaný hluboko v menu. Google opisoval od iPhonů a konečně to má správně

Google se v předchozích měsících výrazně snažil připravit konkurenční řešení ke službám Apple Continuity. Výsledkem jsou Služby pro více zařízení, které jste si však až dosud museli aktivovat ručně. Byly navíc tak šikovně schované, že celá funkce prakticky pozbývala smysl. Při testování Realme GT 7 to však vypadá, že se konečně blýská na lepší časy. Telefon je už od základního nastavení a přihlášení k Gmail účtu nakonfigurován a zahrnut do vaší skupiny, služby pro více zařízení jsou zapnuté automaticky, aniž byste museli na cokoliv klikat. Prostě konečně tak, jak to má Apple.



Google vylepšil služby pro více zařízení. U nově nastavených telefonů (s novější verzi služeb Google Play) zapíná tyto služby automaticky a bez ptaní

Google má v tuto chvíli aktivní dvě hlavní funkce, které fungují mezi zařízeními. První umožňuje přenášení videohovorů mezi zařízeními ve skupině (podle toho, které je zrovna aktivní), druhá slouží k automatickému sdílení internetu. Pokud se přihlásíte do telefonu, ten může automaticky vytvořit hotspot pro vaše zařízení, která k němu nebudou potřebovat zadávat žádné heslo. Zejména automatický hotspot je současně užitečnou, ale také hodně utajenou funkcí.

Automatická aktivace služeb pro více zařízení

Dříve totiž bylo nutné u primárního zařízení, které má SIM kartu, funkci aktivovat ručně. U Androidů, které mají od vybalení z krabice předinstalovanou starší verzi Google Play služeb, tomu tak zřejmě bude i nadále. U novějších telefonů to vypadá, že funkce bude zapnutá současně s vaším prvním přihlášením ke Google účtu.



Na telefonu (nebo třeba tabletu) bez SIM karty vám stačí jen kliknout na název instantního hotspotu. Telefonu se k němu připojí bez zadání hesla

Při ruční aktivaci Služeb pro více zařízení totiž musíte přejít do Nastavení – Google – Všechny služby – Služby pro více zařízení a tuto funkci ručně zapnout. Sám od sebe se zde dostane málokdo. Automatickou aktivaci rozhodně vítáme, protože v opačném případě totiž odpadá jakékoliv smysluplné využití služeb napříč zařízeními. Pokud budete chtít, můžete si tyto služby samozřejmě ručně deaktivovat.

Když jsem se vzdálil od Wi-Fi sítě s telefonem se SIM kartou a s telefonem bez SIM karty, na tom druhém jsem se mohl připojit k hotspotu prvního telefonu jedním kliknutím z nabídky Wi-Fi sítí. Celé by to šlo ještě vyřešit tak, aby se telefon k hotspotu připojil automaticky, ale to bychom asi chtěli moc. Na druhou stranu vám však stačí jen klepnout na notifikaci v liště nebo na hotspot mezi dostupnými Wi-Fi sítěmi, aniž byste museli zadat heslo. I to se počítá.