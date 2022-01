Olympiáda vzbuzuje strach ze sledování. Sportovci mají do dějiště her raději přijet s tlačítkovými telefony

Olympijské hry, které odstartují 4. února v čínském Pekingu, vzbuzují u spousty národních výběrů strach ze sledování a odposlechu používaných elektronických zařízení. Podle některých vyjádření mohou být telefony cílem malwaru, a proto se k otázce bezpečnosti telefonů a počítačů začíná formovat jednotný přístup, jak s celou situací naložit – své soukromé telefony si nechte doma.

Americký, kanadský a holandský olympijský tým shodně varují atlety, aby si při cestě do Pekingu byli vědomi potenciálního digitálního sledování. Poradce pro americký olympijský tým uvedl: „Stejně jako u počítačů, i data a aplikace na mobilních telefonech mohou být předmětem cíleného vniknutí, infikování malwarem a odcizení dat“. Píše se rok 2022, i přesto poradce atletům doporučuje v Pekingu používat tzv. jednorázové telefony. Tedy levné tlačítkové mobily s předplacenou kartou, které po odjezdu z Číny účastníci vyhodí nebo jinak znehodnotí.

Čína dočasně vypne svůj firewall

Kanadský olympijský tým zase varuje před infikování telefonů spywarem. Mezinárodní olympijská komise všem účastníkům her sice v době konání poskytuje telefony a SIM, i přesto si ale mají dávat sportovci pozor na to, co se s jejich telefonem či notebookem děje. Kanadským tým je si vědom možné „špionáže“, a proto připravil celou spoustu bezpečnostních opatření, která však, ze zřejmých důvodů, do médií nebude komunikovat.

Holandští sportovci dostal nařízeno, aby své vlastní telefony a notebooky nechali doma. Místo toho dostanou „čisté“ telefony, při jejichž napadení nebudou kompromitovány citlivé informace. Erik Ploegmaker, ředitel bezpečnostní firmy Zerocopter dodává, že použití VPN sítí v Číně je často nemožné. Telefony tak komunikují přímo přes čínskou infrastrukturu, která podle něj dokáže „manipulovat“ s webovým provozem. Všechny osobní údaje, např. zprávy, zdravotní data či fotografie, tak mohou být v telefonu tajně sledovány.

Čína v průběhu her dočasně vypne svůj firewall, který používá k cenzuře internetu, ovšem pouze pro účastníky her. Ti si tak budou moci v telefonu spustit cokoliv, např. WhatsApp nebo Instagram. A právě takto veřejně oznámené vypnutí firewallu budí rozpaky. Tento provoz totiž zcela jistě bude detailně monitorován.

Rok 2008 byl prvním varováním

Ostatně, už na hrách v Pekingu v roce 2008 byla v hotelových pokojích účastníků her, jejich rodinných příslušníků, návštěvníků či novinářů nainstalována sledovací zařízení. Obavy o digitální bezpečnost budily i Olympijské hry v Soči (2014), tehdy však holanďané využili pouze nové SIM karty a virtuálního operátora, v Číně však vsadí i na kompletně promazané telefony a notebooky s čistou instalací systému. Navíc není tajemstvím, že holandští diplomaté, kteří se vrací z Číny, svůj telefon hned po návratu do země fyzicky zničí.

Uskupení CPJ (Comitee to Protect Journalist) na svých stránkách explicitně uvádí, že veškerá online aktivita novinářů bude monitorována. Novináři by si měli při cestě na olympiádu koupit nový notebook nebo alespoň promazat starý notebook a telefon. Pro účely cesty si mají vytvořit nový pracovní e-mail, dále je doporučováno mít všechna elektronická zařízení neustále při sobě a při návratu do rodné země je okamžitě kompletně promazat. A novináři musí počítat i s tím, že je jejich hotelový pokoj napojený na nepřetržitý monitoring.

Telefon v Číně by měl mít nejnovější software a měl by být zbaven všech zbytečných aplikací. Musíte zde používat schválené VPN sítě, nelicencovaná VPN může být použita proti vám v případném sporu. CPJ také doporučuje neinstalovat čínskou aplikaci WeChat, které sbírá spoustu uživatelských dat, např. protokoly volání a textové zprávy. Na sociálních sítí nesmíte být kritičtí vůči Číně, ze svých veřejných profilů je vhodné odstranit citlivé informace.

Mobil letošní olympiády je Samsung Galaxy Z Flip3:

Pokud se tedy chystáte do Číny, mějte se na pozoru. Tolik varování ohledně bezpečnosti osobních dat z několika různých zdrojů určitě není pouhou náhodou...

