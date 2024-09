Omezil baterii iPhonu 15 Pro Max na maximálně 80 % nabití. Po roce se podíval na její aktuální kapacitu...

Apple v minulém roce do systému iOS přidal volitelnou funkci, která dokázala omezit nabití baterie na maximálně 80 procent její kapacity. Myšlenka byla taková, aby si baterie co možná nejdéle zachovala maximální kapacitu. A právě po roce došlo na vyhodnocení výsledků...



Tomu říkáme oběť. Redaktor serveru MacRumors si nastavil omezení dobíjení iPhonu 15 Pro Max na 80 %, a vydržel s tím celý rok. Stav baterie po roce byl docela překvapivý...

Funkci pro omezení kapacity nabíjení najdete v nastavení systému iOS, a to v sekci týkající se baterie. Té můžete omezit nabití na 80, 85, 90 nebo 95 procent. Zdroj se rozhodl nabíjení omezit maximálně, tedy na 80 procent. A to po celý rok bez podvádění. K dobíjení byl používán spíše USB-C kabel, podíl dobíjení přes kabel vs. MagSafe byl zhruba 70:30. Dobíjení probíhalo při běžné pokojové teplotě, a tester se často musel ohánět, protože některé dny se mu podařilo baterii vybít kompletně, aniž by měl poblíž sebe nabíječku. Je ale nutné dodat, že i přes toto omezení se iPhone čas od času nabil do sta procent, a to proto, aby baterie zůstala kalibrovaná. Určitě i vy čekáte na výsledek...

Rok s iPhonem a 80% baterií

Po roce těchto omezení reportuje systém u iPhonu 15 Pro Max aktuální maximální kapacitu baterie na úrovni 94 procent, a to při 299 nabíjecích cyklech. Kapacita se držela na metě 97 procent většinu letošního roku, ovšem v posledních měsících začala procenta pomalu ubývat. Identické telefony jiných uživatelů bez omezení nabíjení mají zdraví baterie následující:

maximální kapacita: 87 % při 329 nabíjecích cyklech

maximální kapacita: 90 % při 271 nabíjecích cyklech

maximální kapacita: 96 % při 293 nabíjecích cyklech

A samozřejmě se nabízí otázka. Vyplatí se toto omezení aktivovat?

Podle reakcí uživatelů, kteří měli tento režim aktivovaný dlouhodobě, se to zřejmě nevyplatí. Baterii klesá kapacita i přes to, že ji nabíjíte jen na 80 %. Pokles je sice pomalejší, ovšem rozdíl mezi těmi, kteří se nijak neomezovali, je jen několik procent. V některých případech mají dokonce uživatelé, kteří baterii nabíjeli doplna a optimalizovaně, ještě vyšší aktuální kapacitu, než při nastaveném omezení. A navíc se nestane, že by vašemu telefonu během dne došla šťáva.

Autor tohoto testu aktuálně začal používat iPhone 16 Pro Max, u něhož automaticky nastavil omezení nabíjení baterie. Podle jeho názoru však zřejmě toto nastavení dlouho nevydrží, protože podle něj nemá zase až takový přínos. Funkce však může u letošní řady iPhonů nalákat nové uživatele, a to i u iPhonů s menšími kapacitami baterie. A to proto, že nově lze dobíjení omezit na 90 %, což by mělo mít na výdrž iPhonu na jedno nabití o něco menší vliv.

Jak je to u vás? Máte u iPhonu aktivní omezení nabíjení na 80 procent nebo jste nabíjeli vždy do plna? Jak je na tom maximální kapacita baterie a počet dobíjecích cyklů po roce používání? Podělte se o váš názor v diskusi pod článkem.

Zdroj: Macrumors