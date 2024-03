Bateriím v telefonech se postupem času snižuje jejich maximální kapacita. A to díky přirozenému „stárnutí“ materiálu, vlivem okolních teplot a zejména s narůstajícím počtem nabíjecích cyklů. Výsledkem je tak postupně klesající „zdraví“ či „kondice“ baterie, kterou vám u iPhonů přímo prozradí operační systém. Apple k tomu má navíc i dvě nastavení, která dokáží prodloužit dobu, po kterou mají baterie v iPhonech co nejvyšší možnou kapacitu.



Nastavení Optimalizace nabíjení hledejte v iOS přes Nastavení – Baterie

Pro baterie je nejvíce náročné nabíjení z téměř vybitého stavu (pod 30 %), a poté dobíjení do plných sta procent. Právě druhý zmiňovaný „problém“ řeší funkce Limit 80 %, kterou najdete u iPhonů 15 v Nastavení – Baterie – Kondice baterie a nabíjení. Jak už napovídá samotný název funkce, po aktivaci se baterie bude nabíjet maximálně do 80 % své maximální kapacity. Jakmile se tak stane, nabíjení se pozastaví. Pokud se úroveň nabití sníží na 75 procent, nabíjení se obnoví, dokud úroveň nabití baterie znovu nedostáhne na osmdesát procent. Apple však dodává, že se iPhone může čas od času dobít na 100 procent, aby se udrželo přesné odhadování její zbývající kapacity.



Všechny iPhony mají při úvodním nastavení telefonu aktivované Optimalizované nabíjení. U řady iPhone 15 je však možné alternativně zvolit omezení na dobíjení baterie maximálně do 80 % kapacity

Na jednu stranu tak omezíte maximální kapacitu baterii a snížíte výdrž iPhonu, na stranu druhou však zřejmě i vy máte nabíječky všude okolo sebe, jak doma, tak v práci. A z dlouhodobé perspektivy, kdy třeba iPhone v budoucnu předáte jiným členům rodiny, popř. u něj za pár let nebude nutná výměna baterie, to vypadá jako zajímavou doplňkovou funkci s ekologickým podtextem. Pokud ji vypnete, podle Applu „zvýšíte opotřebení baterie a omezíte její životní cyklus“.

Ideální okamžitá kapacita baterie (nejen) u iPhonů? Mezi 30 a 80 procenty.

Druhá možnost ochrany baterie už nevyžaduje nejnovější řadu iPhonů, přesto je při úvodním nastavení všech iPhonů zapnutá již od výroby. Řeč je o funkci Optimalizované nabíjení. Ta je jakýmsi předvojem předchozího nastavení, protože iPhony běžným výkonem dobíjí do 80 %, a dobíjení dalších procent v určitých případech zpomalí. iOS používá strojové učení k tomu, aby zjistil vaše nabíjecí rutiny. A když předpokládá, že iPhone necháte déle v zásuvce, aktivuje Optimalizované nabíjení, a dá vám o tom vědět na zamykací obrazovce.

Musíte však počítat s tím, že se iPhone bude „učit“ vaše chování nejméně 14 dní, kdy potřebuje na daném místě uskutečnit alespoň devět dobíjení. Optimalizované nabíjení se zapíná na místech, kde trávíte nejvíce času, typicky doma nebo v práci. Při častém cestování se může stát, že se funkce sama od sebe vůbec neaktivuje...

Která z funkcí je lepší?

Cílem je však to, aby měl váš iPhone po vytažení nabíječky ideálně stoprocentně nabitou baterii. Pokud na nabíjení tentokrát spěcháte, stačí jen na notifikaci podržet prst a zvolit rychlejší dobíjení. Tato funkce je určená pro všechny iPhony, tedy i pro nejnovější „patnáctky“. Z hlediska zachování co nejlepší kondice baterie je však vhodné u řady iPhone 15 zapínat Limit 80 %, tedy za předpokladu, že pro běžný pracovní den nutně nepotřebujete celou kapacitu baterie. Pokud dáváte telefon v noci do nabíječky třeba se 40% kapacitou baterie, můžete si funkci zapnout, a na svém chování nemusíte nic měnit. Šetření kondice baterie bude bonusovým efektem.

Limit 80 % je také výhodnější za předpokladu, že hodně cestujete a nejste stabilně na nějakém přesném místě. Základní Optimalizované nabíjení se totiž vůbec nemusí zapnout, a tím pádem baterii v konečném důsledku nechrání žádný optimalizovaný režim.

Pokud však iPhony ždímáte každý den na maximum, bude pro vás vhodnější zůstat u Optimalizovaného nabíjení. Navíc nikdy nevíte, kdy se 20 % kapacity baterie navíc může hodit, chybějící kapacitu však může vyřešit třeba nabitá powerbanka pro případ „nouze“. Zda však tato funkce v dlouhodobém horizontu ochrání zdraví baterie, záleží mimo míst vašeho pohybu i na spoustě dalších faktorů, např. na vašem vzorci chování i na samotném strojovém učení.

Zdroj: Apple, Reddit, The Sun,