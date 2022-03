OnePlus 10 Pro přichází Evropy. S fotoaparáty Hasselblad a překvapivě i s OxygenOS

Přestože již začátkem ledna proběhla čínská premiéra OnePlus 10 Pro, do Evropy tato špičková novinka přijde až koncem března. My jsme si telefon mohli krátce osahat na veletrhu MWC v Barceloně. Telefon působí prémiově, výrazným prvkem je design fotoaparátu, který je více posunutý ke kraji telefonu. Opět se navíc chlubí logem Hasselblad. Na druhém boku nechybí ani tradiční přepínač režimů hlasitosti.



OnePlus 10 Pro má nový design fotoaparát. Zachovává však logo Hasselblad.

Z výbavy je zde to nejlepší. OnePlus 10 Pro má 6,7“ LTPO AMOLED displej druhé generace s QHD+ rozlišením a dynamickou obnovovací frekvencí od 1 do 120 Hz. O výkon se pak stará špičkový procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 doplněný až o 12GB RAM a 128 až 512GB úložiště. Pro dlouhou výdrž pak telefon dostal 5000mAh akumulátor s podporou rychlého 80W dobíjení Oppo SuperVOOC. Telefon dobijete bezdrátově maximálně 50 Watty.

Pozornost se opět upírá i k trojitému fotoaparátu, který ale zůstal podobný jako loni. Hlavní 48Mpx snímač (f/1.8) s laserovým ostřením a optickou stabilizací je doplněný50MPx ultraširokáčem a 8Mpx teleobjektivem. Selfie kamerka je zde s vysokým rozlišením 32 Mpx. Pod všechny objektivy se podepsal Hasselblad, který zajistil věrné podání barev a pár vychytávek v prostředí aplikace fotoaparátu.

Populární systém zachován

Velkým otazníkem byl dlouho software. S příchodem čínské verze vyvolal OnePlus pobouření mezi fanoušky kvůli nasazení nadstavby ColorOS. Naštěstí máme z Barcelony potvrzeno, že ta zůstane jen v Číně. Do Evropy a zbytku světa telefon přijde se stále populárním prostředím OxygenOS, které však s ColorOS již sdílí stejný základ, jen je čistější a více zaměřené na rychlost.



Vize OnePlus o provozování nadstaveb. Čína dostane ColorOS, Evropa a zbytek světa OxygenOS (obr.: XDA-Developers.com)

Telefon by měl přijít do prodeje v Evropě koncem tohoto měsíce. Cenu zatím neznáme, ale, vzhledem k přepočtu z čínských cen, by mohla startovat na 19 tisících za základní konfiguraci. Firma na MWC prozradila i další strategii spojování s firmou Oppo a sdílení technologií. Dokonce bylo řečeno, že právě telefon OnePlus bude prvním zařízením, které ve druhém čtvrtletí tohoto roku nabídne ohlášené 150W dobíjení SuperVOOC.

OnePlus 10 Pro jsme si vyzkoušeli v Barceloně: