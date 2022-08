OnePlus 10T vstupuje do vytříbené společnosti. Pomůže si ultrarychlým dobíjením a nejefektivnějším chlazením

OnePlus po několika týdnech postupného odhalování v New Yorku konečně oznámila topmodel OnePlus 10T. Tedy jeho globální variantu, která se dostane i do Evropy. Čínskou verzi telefonu OnePlus Ace Pro potkal stejný osud, jako včera Motorolu. Kvůli politickému napěti v asijsko-pacifickém regionu byla jeho premiéra v Číně zrušena.

Ale politiku dejme stranou. Novinka od OnePlus je našlapaný smartphone s ultrarychlým dobíjením, novou generací chlazení a 360° anténami, které mají zajistit co nejlepší příjem signálu a 5G internetu. Čekejte i špičkový procesor a velmi výkonný hardware, nedostalo se snad jen na typický trojpolohový přepínač na boku, na něhož jsou stávající uživatelé značky OnePlus doslova „fixovaní“. Musel údajně ustoupit inovacím, které se odehrály uvnitř. No, i to je důvod jako každý jiný...



OnePlus 10T se bude nabízet v zelené a černé barevné variantě

Výrobce u telefonu vyzdvihuje primárně design, na němž značka pracovala celý rok, již na první pohled je však jasné, že „téčko“ podědilo design po základním OnePlus 10 Pro (recenze zde). Telefon má celokovové unibody, na něhož navazuje zadní sklo, které je ze stran příjemně zakřivené. Samotný fotomodul je dosti velký, ale zase tolik nevystupuje nad okolní povrch, takže na stole se telefon bude kývat jen minimálně. Na hlavní 50Mpx foťák s OIS navazuje 8Mpx širokáč a 2Mpx makro. Matná záda mohou být černá (Moonstone Black) nebo zelená (Jade Green), a to s efektem „blyštícího se písku“.

AMOLED a ultrarychlé dobíjení

Na přední straně telefonu je připravený rovný 6,7" Fluid AMOLED displej s rozlišením Full HD+ (2 412 × 1 080 pix) a adaptivní 120Hz obnovovací frekvencí. A to je trochu krok zpět, protože OnePlus 10 Pro se mohl pyšnit QHD+ displejem. A na tak velké úhlopříčce by mohl být rozdíl v jemnosti displeje při přímém srovnání už trochu znát. Panel má 360Hz touch sampling rate, 10bitovou barevnou hloubku a podporuje HDR10+. V průstřelu displeje čeká 16Mpx selfie (F2.4).

Pod krytem telefonu čeká baterie o kapacitě 4 800 mAh, kterou dobijete z nuly na sto za pouhých 19 minut. Tři minuty stačí k tomu, aby se baterie dostala na téměř 30 procent, takže hned můžete pokračovat v práci. A to díky nabíjecímu systému 150W SuperVOOC Endurance Edition. Po 1 600 nabíjecích cyklech (cca 4 roky každodenního nabíjení) by měla baterie telefonu mít alespoň 80 % své původní kapacity. Telefon navíc baterii a její „zdraví“ hlídá v reálném čase.

Výpočetní stránku zajišťuje procesor Snapdragon 8+ Gen 1, který bude doplněný 8, 12 nebo 16GB RAM typu LPDDR5. Funkce Always Alive navíc u 16GB modelů dokáže v RAM držet nepřetržitě až 35 aplikací, které jsou tak neustále k dispozici bez nutného opětovného spouštění.

Úložiště typu UFS 3.1 bude mít kapacitu 128 nebo 256 GB, s paměťovými kartami se však nepočítá. O odvod tepla z čipsetu se starý vylepšený chladicí systém 3D Cooling System 2.0. Ten k chlazení využívá ultratenké vypařovací komory, a v případě extrémního zahřívání čipsetu jej dokáže za minutu zchladit o dalších pět stupňů vzhledem k aktuálním řešením na trhu. A to si ještě můžete pomoci doplňkovým krytem, který telefon dále dochlazuje.



Detaily vylepšeného chladicího systému, který využívá OnePlus 10T

Uvnitř telefonu běží OxygenOS 12.1, který je postaven na Androidu 12. OnePlus však současně představilo i novou generaci systému OxygenOS 13, který se do telefonu dostane budoucí softwarovou aktualizací. OnePlus10T se začne v Evropě nabízet od 25. srpna. Varianta 8/128 GB bude stát 699 EUR (17 200 Kč), verzi 12/256 GB pořídíte za 799 EUR (19 700 korun).

Stručná historie vývoje topmodelů značky OnePlus: