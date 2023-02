OnePlus 11 je v evropském e-shopu pro Čechy brutálně předražený. Hůř už jsou na tom jenom Maďaři

OnePlus 11 je od včerejška dostupný k předobjednání také pro globální trhy včetně Evropy. Čínská značka, která si kdysi získala pozornost díky sloganu „zabiják vlajkových lodí“, odkazujícímu na agresivní cenovou politiku, v posledních letech ztrácí drajv. Od doby, co ji pod svá křídla převzalo zpátky mateřské Oppo, se chová jako tradiční výrobce. Ceny nijak zvlášť výhodné nemá, cenová politika u aktuálně představeného modelu dokonce budí kontroverze.



Na keynote výrobce prezentoval tyto cenovky modelu OnePlus 11. Bohužel ale neplatí zdaleka pro všechny země EU, dokonce ani ty, kde se platí eurem

Předně je třeba říct, že se na veškeré výrobě i podnikání za poslední rok výrazně podepsala inflace, takže nemá smysl srovnávat meziročně OnePlus 11 s jeho předchůdcem OnePlus 10 Pro. Bylo by to i obtížnější, protože letos není žádná verze Pro a tudíž letošní „jedenáctka“ nemusí být ve všech ohledech považována za právoplatného nástupce (například model 10 Pro měl vyšší voděodolnost IP68, proti částečnému krytí IP64 u letošní novinky, lepší selfie kamerku atd.).

Co je ale znepokojující, jsou vzájemné cenové rozdíly modelu OnePlus 11 v rámci jednoho oficiálního e-shopu pro různé země EU. OnePlus navíc i do mnoha zemí mimo měnovou unii prodává za eura, takže se to nedá považovat za kompenzaci nejistoty kurzu neeurových měn, rozdíl vždy zaplatí zákazník. OnePlus 11 tak ve vyšší paměťové verzi 16 + 256 GB v „nejlevnějších“ evropských zemích koupíte za 899 eur, naopak nejdražší země – Maďarsko – připlácí celých 100 eur. Česko je spolu se Slovenskem a Polskem druhé nejdražší s cenovkou 979 eur.

Model Cena za paměťovou verzi 8 + 128 GB Cena za paměťovou verzi 16 + 256 GB Země EU



















OnePlus 11 5G 829 EUR 899 EUR Irsko, Chorvatsko, Nizozemsko, Rakousko, Slovinsko, Řecko 849 EUR 919 EUR Španělsko, Portugalsko, Itálie, Francie 879 EUR 949 EUR Finsko, Litva, Lotyšsko, Bulharsko, Rumunsko 879 EUR 979 EUR Česko, Slovensko, Polsko 909 EUR 999 EUR Maďarsko

Ve prospěch Čechů hraje sice aktuálně silný kurz koruny (cca 24 Kč ~ 1 EUR), ani tak ale nelze rozdíl v přepočtu 1920 Kč za identický telefon proti sousednímu Rakousku ospravedlnit. I rozdílná DPH jednotlivých států může sehrát roli, ale maximálně v jednotkách procent. Zde je rozdíl skoro desetiprocentní. V tuto chvíli se tedy vyplatí koupit si novinku na rakouskou adresu, případně vyčkat, jaké ceny nabídnou české obchody, které by novinku měly teprve zalistovat.