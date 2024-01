OnePlus 12 dostal nový Snapdragon a větší baterii. S odlehčeným OnePlus 12R zase ušetříte několik tisíc korun

Čínské mobilní značky své novinky uvádějí primárně na domovských trh, takže globální varianty telefonů se na trh dostávají s odstupem času. Právě to je případ řady OnePlus 12, která si odbyla svou globální premiéru.

Do světa (mimo Indii) se vůbec poprvé dostane i odvozený model OnePlus 12R, který spadá do kategorie „cenově dostupných flaghshipů“. Prodeje obou smartphonů budou v Evropě zahájeny začátkem února.

OnePlus 12

Telefon dostal do výbavy 6,82" AMOLED displej (LTPO 4.0) s rozlišením 3 168 × 1 440 pix, miliardou barevných odstínů a 120Hz obnovovací frekvencí. Maximální jas v jednom místě je až 4 500 nitů, resp. až 1 600 nitů na celé ploše displeje. Ten kryje sklo Victus 2, pod panelem je umístěna optická čtečka otisků prstů a průstřelová 32Mpx selfie. Displej má také tenké rámečky a je směrem k bokům nepatrně zakřivený.



Tradiční zelená barva bude mít letos u OnePlus 12 mramorovanou strukturu

Na zádech telefonu s hliníkovým rámem a zvýšenou odolností IP65 najdeme ve výrazném kruhovém fotomodulu hned tři fotoaparáty Hasselblad. Hlavní 50Mpx snímač má velmi dobrou světelnost (F1.6), vícesměrové PDAF ostření a optickou stabilizaci. 48MPx širokáč nabídne 114°záběr scény, a protože ostří, využijete jej i pro focení makra. 64Mpx periskopický teleobjektiv nabídne, jak optickou stabilizaci, tak 3× optický zoom. V kombinaci s výřezy z 1/2.0" snímače dostanete digitální zoom v rozsahu 6 – 120×.

Zbytek zad je vyplněný sklem Gorilla Glass, které bude společně s telefonem v Evropě k dostání ve dvou barevných variantách. Nechybí tradiční zelená barevná variantem se vzorováním nebo matná černá. Pod krytem čeká velká 5 400mAh baterie, kterou nabijete kabelem přes USB-C za 26 minut (výkon 100W), popř. za 55 minut bezdrátovým 50W dobíjením.

Výkon zajišťuje Snapdragon 8 Gen 3, který se může opřít hned o dvě vypařovací komory, které se starají o export tepla do okolí. Celkem mají plochu 9,140 mm2. Špičkovou konektivitu telefonu zajišťuje 16 všesměrových antén, počítá se s podporou 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC i s infraportem. V telefonu běží Android 14 s nadstavbou OxygenOS 14. Softwarová podpora by měla být stejná jako u OnePlus 11, tedy čtyři generace Androidu a pět let bezpečnostních záplat.

Představení řady OnePlus 12:

Novinka se začne prodávat začátkem února a to ve dvou paměťových konfiguracích. S 256GB pamětí a 12GB RAM vyjde na 23 990 Kč, varianta 16/512 GB bude stát 26 990 Kč. K předobjednávkám na webu výrobce nebo u vybraných e-shopů dostanete zdarma sluchátka OnePlus Buds Pro 2 ve vybrané barvě.

OnePlus 12R

Pokud je pro vás tato cena stále vysoká, má výrobce v rukávu i trochu odlehčený a nepatrně zmenšený model OnePlus 12R. 6,78" displej dostal nižší rozlišení 2 780 × 1 264 pix, 120Hz obnovovací frekvence i poddisplejová optická čtečka otisků prstů však zůstává. Velkými změnami prošly fotoaparáty, tentokrát se bavíme o 50Mpx hlavním foťáku (F1.8), 8Mpx širokáči bez ostření a o dvoumegapixelovém makru, které bude jen do počtu. Průstřelová selfie má rozlišení 16 megapixelů.



Odlehčený OnePlus 12R se bude nabízet v černé a v modré

Uskromnit se budete muset i výkonově. Na druhou stranu, loňský Snapdragon 8 Gen 2 můžeme stále považovat za špičkový procesor. Ještě když na něj naváže 16GB operační paměť LPDDR5X a 256GB úložiště UFS 4.0. Baterie telefonu nám nastoupala na kapacitu 5 500 mAh, což je zatím největší kapacita u zařízení značky OnePlus. 100W rychlé dobíjení zůstává. Telefon však přišel o to bezdrátové. Navíc se musíte spokojit i se snížením zvýšené odolnosti na normu IP64.

Novinka se bude na trhu nabízet od začátku února to v černé a modré barevné variantě. Jediná paměťová konfigurace 16/256 GB bude stát 17 499 Kč. K předobjednávkám na webu výrobce nebo u vybraných e-shopů dostanete zdarma sluchátka OnePlus Buds Pro 2 ve vybrané barvě.

Intro video k OnePlus 12R: