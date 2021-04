OnePlus 9 Pro má problémy s přehříváním, výrobce už připravuje opravu

Telefony OnePlus 9 Pro, které jsou letošní vlajkovou lodí čínské značky spadající pod Oppo, čelí nepříjemnému problému – jejich novopečení majitelé poměrně často hlásí potíže s přehříváním. Výrobce již o problému ví a vyjádřil se v tom smyslu, že vše vyřeší pomocí aktualizace.

Přehřívání se projevuje především při pořizování fotografií a natáčení videí. Potíže zaznamenal například zakladatel a majitel serveru Android Police Artem Russakovskii, který na Twitteru publikoval snímek obrazovky, na němž systém opakovaně oznamuje příliš vysokou teplotu, kvůli níž vypíná některé funkce.



Opakované hlášení o přehřátí

OnePlus 9 Pro a přehřívání

Z uvedeného snímku lze vyčíst, že na vychladnutí telefonu je obvykle potřeba vyčkat zhruba čtyři minuty. Poté systém ohlásí, že teplota je v pořádku a telefon lze normálně používat. Russakovskii označuje přehřívání za nepříjemné a blokování fotoaparátu vnímá jako frustrující.

O skutečnosti, že se zdaleka nejedná o ojedinělý problém, svědčí vlákno na oficiálním diskuzním fóru OnePlus, které ve čtvrtek odpoledne obsahovalo více než dvě stovky příspěvků. Nejčastěji se potíže s přehříváním objevují při natáčení videí v rozlišení 4K při snímkovací frekvenci 60 nebo 120 fps.

Jeden z uživatelů například napsal: „Můj pár hodin starý OnePlus 9 Pro se během nabíjení zahřívá na 44-45 stupňů. Při běžném používání dosahuje až 41 stupňů. Fotoaparát a všechny ostatní aplikace se vypínají a varují před přehřátím.“ Aplikace pro focení zobrazuje dva typy hlášek: jedna upozorňuje na rostoucí teplotu a žádá uživatele o přestávku, druhá konstatuje, že teplota telefonu je příliš vysoká, a proto nelze foťák používat.

Není to ojedinělé

Přehřívání mobilních telefonů není vysloveně výjimečným jevem. Stává se to například při dlouhodobém hraní her, umístění telefonu za čelní sklo automobilu či sledování videí ve vysokém rozlišení. V případě OnePlus 9 Pro to ale dle ohlasů vypadá, že se tento problém objevuje častěji, než je obvyklé.

V minulosti byly problémy s přehříváním hlášeny u některých Samsungů Galaxy S21 Ultra (zejména při používání fotoaparátu). My jsme na upozornění na přehřátí narazili při testování Xiaomi Mi 11 v stres testu v benchmarku 3DMark. Celkem logicky tak vyvstává otázka: je to problém OnePlusu, nebo procesoru Qualcomm Snapdragon 888?



Toto hlášení jsme zaznamenali na Xiaomi Mi 11

Nutno podotknout, že potíže s vysokými teplotami se zdaleka netýkají všech kusů a patrně hrají roli ještě nějaké další okolnosti. Někteří uživatelé hlásí, že mohou s OnePlusem 9 Pro nahrávat 4K videa neomezeně dlouho, aniž by na ně vyskakovaly jakékoli chybové hlášky.

Zásadním faktem na této kauze je, že výrobce o problému ví a uznává ho. Tiskový mluvčí OnePlus uvedl, že by ho měla vyřešit aktualizace, jež bude uvolněna v následujících týdnech. Nezbývá tedy než čekat a doufat, že softwarová záplata tuto nepříjemnost opravdu vyřeší.