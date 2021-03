OnePlus 9 Pro se bezdrátově dobije za 43 minut. Co by za to jiné telefony daly?

Připravovaný topmodel OnePlus 9 Pro se může těšit na opravdu rychlé bezdrátové nabíjení. Server TheVerge měl možnost ověřit si rychlé 50W bezdrátové dobíjení v praxi, a výsledky jsou hodně zajímavé. Z jednoho procenta na sto se telefon dostal za pouhých 43 minut. A to je doba, kterou mnohé smartphony netrumfnou ani při nabíjení kabelem...

OnePlus takto vysoký nabíjecí výkon docílil rozdělením baterie na dvě části, přičemž každá z nichž se bude současně dobíjet 25 Watty. OnePlus v nabíjení využívá vyšší úroveň napětí, které ve finále znamená menší zahřívání, než kdyby nabíječka dodávala větší proud. 50W nabíječka bude oznámena spolu s telefony, má podobu stojánku, takže můžete při nabíjení třeba sledovat videa. Dobíječka bude zřejmě dost hlasitá, protože její součástí bude i integrovaný větráček. Zabudovaný noční režim s omezeným výkonem nabíjení však zaručí, že vás chlazení blízkého telefonu při nočním nabíjení nebude nijak rušit.

U základního OnePlus 9 je maximální rychlost bezdrátového dobíjení jen 15W, ovšem je to vůbec poprvé, co se tato forma nabíjení dostává do základní verze telefonu (bez přídomku Pro). OnePlus 9 a OnePlus 9 Pro se mohou těšit i na podporu 65W kabelového dobíjení, které dobije baterii z nuly na sto za pouhých 29 minut! Oficiální premiéra řady OnePlus 9 se odehraje 23. března.

OnePlus bude spolupracovat s legendární značkou Hasselblad: