OnePlus bere střední třídu útokem. Nový Nord CE 5G nabízí 90Hz AMOLED, 5G a tříletou podporu

OnePlus představil nový Nord CE 5G. Zkratka CE znamená „Core Edition”, což má signalizovat zachování hlavních „core“ benefitů, kterými řada Nord začala. Tedy přinášet prémiové funkce i za nižší cenu. Telefon designem vychází ze základního modelu Nord, jen v plastovém provedení. To ale skvěle kompenzuje výbavou.

Najdeme zde 6,43" Fluid AMOLED displej s 90Hz obnovovací frekvencí a Full HD+ rozlišením 2 400 × 1 080 pixelů. Nevyhnul se sice průstřelu pro selfie v levém horním rohu, ale nabídne i integrovanou čtečku otisků prstů. O výkon se stará osmijádrový procesor Qualcomm Snapdragon 750G, který telefonu zajistí solidní výkon a hlavně 5G konektivitu. K dispozici bude mít 6, 8 nebo až 12 GB RAM, takže brzdit vás rozhodně nebude. Potěší i vnitřní úložiště 128 neb 256 GB.

Baterie je zde s kapacitou 4 500 mAh, přičemž podporuje i rychlé drátové dobíjení WarpCharge 30T Plus, které ji do 70% dobije za půl hodiny. Telefon se nabíjí skrze USB-C, ovšem například pro poslech hudby zde překvapivě zůstal i 3,5mm sluchátkový jack. Fotoaparát je zde trojnásobný, a to s hlavním 64Mpx senzorem (f/1.79), který doplňuje 8Mpx „ultraširokáč” a 2Mpx monochromatický snímač. Nechybí ani 16Mpx selfie kamerka.

Slušný hardware zde zastřešuje operační systém OxygenOS 11 postavený na Androidu 11, který je u smartphonů OnePlus populární hlavně díky dobré optimalizaci. U Nord CE 5G se navíc můžete těšit na 2 roky systémových a 3 roky bezpečnostních aktualizací. Telefon se začne prodávat za cenu od 299 €, tedy cca 7 600 Kč v konfiguraci 6/128 GB. Vyšší verze 8/128 a 12/256 GB za 329 respektive 399 €. Prodeje startují v pondělí 21. června.