OnePlus dostalo do telefonu baterii nové generace. Má kapacitu 6 100 mAh, do světa se podívá za pár měsíců

Značka OnePlus uvedla v Číně model OnePlus Ace 3 Pro, který však nemá ambice k tomu, aby se stal globálním telefonem. Nebudeme vás tedy nudit specifikacemi telefonu, na který si výhledově určitě nesáhnete (ani předchůdce Ace 2 Pro nedostal plnohodnotnou globální verzi), ale vypíchneme novou technologie baterie. Tzv. Glacier battery slibuje daleko větší energetickou hustotu, a to při zachování (či dokonce zmenšení) fyzických rozměrů baterie. A pokud bude vše bez problémů, je reálná šance, že se podobná baterie dostane i do dalších modelů značky, které v Česku bývají běžně k dispozici.



6 100mAh baterie s podporou 100W dobíjení přes kabel už není jen na papíře. OnePlus ji dostal do čínského modelu OnePlus Ace 3 Pro. Pro globální uživatele by měla být připravena u modelu OnePlus 13

Baterie zmiňovaného telefonu má kapacitu 6 100 mAh, a tedy podstatně větší energetickou hustotu (konkrétně 763 Wh/l), než u stávajících baterií. Rozměrově je však baterie zhruba ve stejných proporcích jako běžně 5 000mAh akumulátory. Podle některých zdrojů máme dokonce očekávat to, že bude baterie nové generace možná ještě o něco tenčí. A to znamená, že OnePlus dostane do telefonů baterie o vyšší kapacitě, aniž by se to nějak negativně podepsalo na rozměrech či hmotnosti telefonu.

Nová technologie baterie navíc podporuje až 100W dobíjení přes kabel, a OnePlus u ní slibuje zachování minimálně 80% kapacity po čtyřech letech používání. A to je dvojnásobek toho, co je v současnosti považováno za jakýsi nepsaný standard. Vývoj baterie probíhal ve spolupráci s firmou CATL (Contemporary Amperex Technology Limited), a globální uživatelé by se mohli této baterie poprvé dočkat u modelu OnePlus 13. A to zřejmě hned zkraje příštího roku.