OnePlus dostane umělou inteligenci i do levnějších telefonů. Bude mazat nežádoucí objekty na fotkách

Umělá inteligence je velkým pojmem, nejen ve světě mobilních zařízení. Právě na smartphonech zatím její tempo diktuje Samsung a Google, kteří se rozhodli umělou inteligenci nasadit jen u novějších high-end telefonů. OnePlus však jde jinou cestou. Uvedlo vlastní funkci AI Eraser, která využívá jazykový model AndesGPT od sesterského Oppa.



OnePlus ukázal aplikace AI Eraser, která z fotek odstraní rušivé objekty a nahradí je generovaným obsahem. Podle zástupců OnePlus je to pouze začátek

Funkce vypadá podobně jako „magický editor“ fotek od Samsungu nebo Googlu. Umělá inteligence dokáže z fotek odstranit nedokonalosti a ty nahradit něčím, co do původní fotografie patří, např. dopočte pozadí. Součástí fotek se tak stává obsah generovaný umělou inteligencí, která na ukázkovém videu značky OnePlus vypadá velmi povedeně. I tentokrát se však přikláníme k názoru, že OnePlus použilo snadno upravitelné fotografie, protože zkušenosti s úpravami obrázků u Pixelů a Samsungů jasně dokazují, že ani umělá inteligence při nahrazování a tvorbě nových objektů nikdy není stoprocentní.

Umělá inteligence i ve střední třídě

Funkce AI Eraser vznikla ve vývojových laboratořích OnePlus, a výrobce s ní má trochu jiné plány než konkurence. Od dubna se formou softwarové aktualizace dostane, nejen na nejnovější OnePlus 12 a 12R, ale také na starší modely značky, konkrétně na OnePlus Open, OnePlus 11 a také do OnePlus Nord CE 4. A to je novinka střední třídy, která se zatím nabízí pouze v Indii.

OnePlus tímto jasně ukazuje, že umělá inteligence nemusí být součástí jen těch nejvybavenějších telefonů, ale že si s ní dokáže poradit i střední třída. V tomto případě si však OnePlus pomáhá novým Snapdragonem 7 Gen 3, který má výkonnější AI Engine, než předchozí generace čipsetu. Podle vyjádření OnePlus je funkce AI Eraser jen začátek, v budoucnu by jej měli doplnit další funkce umělé inteligence. A pokud se bude výrobce soustředit i na střední třídu, je to jen a jen dobře. Brzy by se na stejnou vlnu totiž mohli naladit i konkurenční značky.

Ukázka funkce AI Eraser od OnePlus:

Zdroj: OnePlus