OnePlus ladí spolupráci s kultovním výrobcem foťáků Hasselblad. Takhle vypadá první dítko

Jak vylepšit foťák v mobilu? Psychologicky. Tím, že na něj nalepíte nějaké slavné jméno ze světa velkých foťáků. Nokia to tak dělá se značkou Zeiss, nejlepší fotomobily Huawei už roky nesou logo Leica a vypadá to, že se do hry pustí i slavné jméno Hasselblad. Jestli neznáte, tak vězte, že tyhle foťáky cvakaly při prvním přistání člověka na měsíci a firma dodnes vyrábí přístroje špičkové kvality (a závratné ceny).

Youtuber Dave2D zveřejnil snímky získané přímo od leakera, které ukazují OnePlus 9 Pro se zřetelným nápisem Hasselblad na fotomodulu. Telefon se liší od předchozích leaků základního OnePlus 9 zahnutým displejem, jiný je kovový rám a právě sestava fotoaparátů – je zde jeden objektiv navíc (celkem čtyři) a nad LED bleskem přibylo laserové ostření. Podrobnosti neznáme.

Hlavní otázkou je, co Hasselblad přinese mobilnímu fotoaparátu. Doufejme, že nejde o pouhou nálepku a know-how slavné značky se projeví i na kvalitě fotografií.



Nebude to poprvé, co se značka Hasselblad objeví na mobilním telefonu. V roce 2014 tihle Švédové spolupracovali na jednom z mobilních šperků značky Vertu…



…a o dva roky později se značka Hasselblad objevila na Moto modu, který se magneticky připevnil na záda smartphonů Motorola a rozšířil jejich schopnosti o 10× zoom.