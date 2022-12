OnePlus láká na lednovou premiéru topmodelů. Příspěvek na Twitteru však značka publikovala z iPhonu...

Značka OnePlus si uřízla ostudu jako řemen. Americký profil profil značky při chvástání ohledně připravovaného OnePlus 11 5G si neodpustil malé faux-pass. V reakci na vyhlášení nejlepších smartphonů roku podle YouTubera MKBHD se totiž objevilo nechvalně známé a proslulé „Twitter for iPhone“.

Ukázalo se tedy, že i marketingové oddělení OnePlus v USA i přes logickou příslušnost ke značce stále používá iPhony. Tweet byl samozřejmě záhy upraven na desktopu, aby se zmínka o iPhonu vytratila, existují však screenshoty, které zachycují úvodní „usvědčující“ podobu příspěvku.



OnePlus láká na chystaný OnePlus 11 5G na Twitteru, jenže příspěvek značka publikovala z iPhone. Pokolikáté už některá z technologických firem spadla do stejné pasti...

Elon Musk chtěl toto označení, které mnoho uživatelských účtů staví do velmi nepříjemné pozice, z Twitteru odstranit, ovšem zatím se tak nestalo, a tak se mohou uživatelé této sociální sítě opět bavit na cizí účet. Nestalo se to totiž poprvé, kdy výrobci Android telefonů vytváří příspěvky na Twitteru pomocí iPhonů, což nevrhá úplně dobré světlo na to, jak sama marketingová oddělení vidí své vlastní telefony...

OnePlus do obdobné pasti nespadlo samo, už v minulosti si pořádnou ostudu uřízl Samsung nebo třeba Huawei. V letošním roce se nepovedla zejména reakce ze strany Googlu, který se chtěl v příspěvku na Twitteru pousmát novým iPadům. Hádáte správně, i tento příspěvek byl publikován z iPhonu...