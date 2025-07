OnePlus Nord 5 si vypůjčil funkce a foťáky od dražších topmodelů. Srovnává se hlavně s „áčkovými“ Samsungy

Značka OnePlus dnes představil letní portfolio novinek, které se zaměřilo na cenově dostupné telefony řady Nord. OnePlus je srovnává s konkurenčními značkami, nejviditelnější je to u Samsungu.

Nord 5 se chlubí výkonným čipsetem, kvalitnějším displejem a výkonnějšími fotoaparáty, oproti Nord 4 telefon přišel o rychlé úložiště UFS 4.0 a také o hliníková záda a rám. Nord CE5 zase vyzdvihuje poměr výkon/cena vzhledem k podobně naceněné konkurenci. U obou telefonů však v Evropě vidíme daleko nižší kapacity baterií, než u verzí pro Indii. A možná je na čase, aby výrobci s tímto trendem, který znevýhodňuje telefony zasílané do Evropy, nadobro přestali. Proč to jde v Indii a Číně, a u nás ne?

OnePlus Nord 5

Telefon střední třídy s tloušťkou 8,1 mm, plastovým rámem a skleněným zadním krytem dostal do výbavy 6,83" AMOLED displej s rozlišením Full HD+ a se 144Hz obnovovací frekvencí. Tu mimo jiné podporují i dvě hry (CDOM a PUBG), což by mělo zajistit ještě větší plynulost při hraní. Displej má jas až 1 400 nitů (režim HBM), v průstřelu pak čeká 50Mpx selfie, kterou telefon „ukradl“ od Galaxy S25 Ultra. Pod displej se pak dostala optická čtečka otisků prstů.



Tři barevné varianty OnePlus Nord 5

Na zádech jsou k dispozici dva fotoaparáty. Hlavní 50Mpx snímač (Sony LYT-700) s optickou stabilizací, který si telefon vypůjčil od OnePlus 13, a 8Mpx širokáč. Výkon zajistí procesor Snapdragon 8s Gen 3 (skóre v Antutu: 1 590 700 bodů), na něhož navazuje 8 nebo 12GB operační paměť LPDDR5X, resp. úložiště UFS 3.1 o kapacitách 256 a 512 GB. Telefon splňuje odolnost IP65, podporuje 5G sítě a nabíjíte jej přes USB-C.

Baterie telefonu je však trochu zklamáním. I přesto, že má indická verze telefonu 6 800mAh akumulátor, v Evropě má baterie kapacitu 5 200 mAh. Dobijete ji kabelem maximálně 80 watty, s bezdrátovým dobíjením se nepočítá. Uvnitř běží Android 15 s nadstavbou OgyxenOS 15. Její součástí je Google Gemini i umělá inteligence OnePlus AI. Za zahrnuje automatické souhrny, odpovědi nebo mazání objektů na fotkách. V prostředí se objevuje i rozhraní OnePlus Open Canvas, které telefon převzal ze skládacího OnePlus Open. V jednu chvíli mohou být na popředí až tři aplikace najednou a můžete mezi nimi plynule přecházet.



Klíčové parametry OnePlus Nord 5

Výrobce se zaručuje za čtyřletou stabilitu baterie, podpora telefonu je stanovená na šest let. OnePlus Nord5 vstupuje už dnes do prodeje a to v bílé (Marble Sands), modré (Dry Ice) a šedé (Phantom Grey) barevné variantě. Varianta 8/256 GB vychází na 11 990 Kč, verze 12/512 GB vychází na 13 990 Kč.

OnePlus Nord CE5

Druhá novinka je v několika ohledech ořezaná, ale zato výrazně levnější. Telefon využívá o něco menší 6,77" AMOLED panel s rozlišením 2 392 × 1 080 pix, který podporuje 120Hz obnovovací frekvenci. V displeji s jasem až 800 nitů je vsazená 16Mpx selfie, na zádech je pak stejná dvojice fotoaparátů jako u Nordu 5.



OnePlus Nord CE5 bude k dostání v černé a v bílé

Telefon splňuje odolnost IP54, kapacita baterie zůstává na metě 5 200 mAh se čtyřletým garantovaným zdravím baterie, maximální nabíjecí výkon je 80 wattů. Sluší se poznamenat, že identický model v Indii dostal do výbavy 7 200mAh baterii, což je tedy dost velký rozdíl. Výpočetní výkon však tentokrát zajišťuje Mediatek Dimensity 8350, na něhož navazuje 8GB operační paměť. Uvnitř běží Android 15 s nadstavbou OxygenOS 15, která má taktéž zaručenou šestiletou plynulost i aktualizaci softwaru.



Klíčové parametry OnePlus Nord CE5

Telefon je k dostání v černé a v bílé, přičemž základní 128GB varianta stojí 8 990 Kč. Za 256GB úložiště se připlácí 1 500 korun. Současně si do telefonu můžete vložit paměťovou kartu. OnePlus dále představilo tablet OnePlus Pad Lite (5 790 Kč), menší 43mm verze hodinek OnePlus Watch 3 (7 490 Kč) nebo sluchátka OnePlus Buds 4 (2 490 Kč).