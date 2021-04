OnePlus Nord LE je sběratelská rarita. Vyroben byl pouze jediný kus

Společnost OnePlus představila speciální edici populárního telefonu Nord. Jmenuje se Nord LE a od původního modelu se liší pouze designem. Dostal totiž úplně nové barevné zpracování na zádech s modro-žlutý gradientem. Výbava ale zůstala totožná. Nebyl by to však OnePlus, proslulý svým originálním marketingem, aby telefon neudělal něčím zajímavý.

Ona unikátnost tentokrát tkví v už samotném označení LE, které doslova znamená Literally Only One Edition. Telefonu byl totiž byl vyroben pouze jeden jediný kus a firma slibuje, že nikdy nevznikne další. O to zajímavější je, že není určen k prodeji, ale slouží jako výhra v instagramové soutěži. Budoucí majitel tak dostane naprostý unikát, který možná jednou může mít mezi fanoušky sběratelskou hodnotu.