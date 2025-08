OnePlus pošle svého AI asistenta Plus Mind také do vlajkových telefonů. Zatím pracuje pouze v angličtině

OnePlus zpřístupňuje svého AI asistenta Plus Mind uživatelům smartphonů OnePlus 13 a OnePlus 13R. Do telefonů se dostane v nejbližších týdnech prostřednictvím bezplatné aktualizace softwaru. Nástroj debutoval v červenci překvapivě nejprve na telefonu střední třídy OnePlus Nord 5, teď se dostane i do aktuální nejvyšší třináctkové řady.

Jak Plus Mind funguje

Plus Mind slouží k automatickému zachycování a ukládání informací zobrazených na displeji telefonu. Na rozdíl od řady Nord 5, která má pro aktivaci vyhrazené fyzické tlačítko Plus Key, uživatelé OnePlus 13 a OnePlus 13R aktivují funkci přejetím třemi prsty nahoru po obrazovce.

Po aktivaci systém analyzuje zobrazený obsah a navrhuje další kroky. Například při rozpoznání datumu automaticky nabídne přidání události do kalendáře. Funkce dokáže zachytit různé typy obsahu včetně webových stránek, obrázků či zpráv ze sociálních sítí.



Ukázka umělé inteligence Plus Mind na telefonu OnePlus

Zachycená data se ukládají do prostoru Mind Space, který bude dostupný jako samostatná aplikace na OnePlus 13 a OnePlus 13R. Alternativně lze informace vyhledávat pomocí AI Search, který se spouští přejetím dolů na domovské obrazovce.

Mind Space využívá AI technologie OnePlus k automatickému generování popisů, informací a štítků pro uložený obsah. Systém také dokáže překládat text zobrazený na obrazovce, přičemž funkce je zatím dostupná pouze v angličtině – další blíže nespecifikované jazyky jsou podle výrobce ve vývoji.

Praktické využití zahrnuje například zachycení plakátu události s automatickým rozpoznáním data a nabídkou přidání do kalendáře, nebo analýzu módních fotografií s přípravou popisů jednotlivých stylů.

Integrace s Google Gemini

OnePlus připravuje hlubší integraci s Google Gemini, které bude fungovat napříč aplikacemi OxygenOS včetně OnePlus Notes a Hodinek, stejně jako v aplikacích Google. Gemini Live s podporou kamery a sdílení obrazovky umožní vedení rozhovorů v reálném čase o obsahu zachyceném kamerou nebo zobrazovaném na obrazovce.

Pro zpracování citlivých informací OnePlus upřednostňuje lokální zpracování přímo v telefonu. Při potřebě větší výpočetní síly využívá Private Computing Cloud (PCC), kde telefon před odesláním data zašifruje tak, že je může dešifrovat pouze původní zařízení. Servery zpracovávají data v izolovaných virtuálních prostředích a okamžitě je mažou, přičemž ani OnePlus nemá k informacím přístup.

Další AI funkce telefonů OnePlus Kromě Plus Mind nabízí telefony OnePlus i několik dalších AI nástrojů: AI Translation – aplikace kombinující různé způsoby překladu textu, živých hovorů, obsahu z fotoaparátu i obrazovky.

– aplikace kombinující různé způsoby překladu textu, živých hovorů, obsahu z fotoaparátu i obrazovky. AI Search – vyhledávání v místních souborech, nastavení, poznámkách i kalendáři na základě přirozeně formulovaných dotazů.

– vyhledávání v místních souborech, nastavení, poznámkách i kalendáři na základě přirozeně formulovaných dotazů. AI Reframe – analýza fotografií s rozpoznáním hlavního objektu a návrhem alternativních ořezů.

– analýza fotografií s rozpoznáním hlavního objektu a návrhem alternativních ořezů. AI Perfect Shot – vytváření skupinových snímků s opravou zavřených očí nebo nevydařených výrazů až u dvaceti osob. Zdroj: OnePlus

Zdroje a další informace: TZ OnePlus