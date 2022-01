OnePlus pracuje na modulu otočného fotoaparátu. Natáčet zvládne i vzhůru nohama

Fotíte a natáčíte raději na výšku nebo na šířku? Normálně tato otázka znamená i jiné otočení telefonu. V případě zajímavého patentu od OnePlus už by tomu tak ale být nemuselo. Patent, který si firma podala již v roce 2020 se totiž zabývá technologií magnetického otočného snímače.

Jak je vidět na patentu, dá se jím otáčet až o 180 stupňů, tím pádem při natáčení nemusíte otáčet telefon. I s telefonem orientovaným na výšku tak přitom můžete ve skutečnosti natáčet video na šířku a opačně. Díky velkému úhlu otočení by dokonce zvládl natáčení vzhůru nohama. Telefon by tuto kamerku dokázal využít i dalšími způsoby. Patent mluví i o využití speciálního rotačního režimu natáčení.

Natáčení tak i vzhůru nohama

Kromě otáčení se by nechyběla samozřejmě ani optická stabilizace, která by pomohla k odfiltrování nechtěných otřesů. Patent mluví ale o tom, že by technologie měla blízko k senzorické stabilizaci, jako používá Apple. Bližší detaily zatím nemáme, ale více o telefonu mohou napovědět povedené rendery, které na základě patentů vytvořil server LetsGoDigital.

Nutno podotknout, že by nešlo o první telefon, který by dokázal v režimu na šířku uměl natáčet bez otočení telefonu. V minulosti něco takového zkoušela Motorola One Action, ovšem u ní byla kamerka napevno otočená o 90 stupňů. OnePlus by takto dal uživateli možnost volby.

Celkově se OnePlus nebojí experimentovat se zajímavými technologiemi u fotoaparátu. Ukázkou mohl být například telefon OnePlus Concept One, který uměl skrýt čočky fotoaparátu zatemněním sklíčka. Nové modely OnePlus pak benefitují ze spolupráci s firmou HasselBlad. Zda se opravdu dočkáme i technologie otočného fotoaparátu uvidíme časem.