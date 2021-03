OnePlus si na 23. března mimo řady OnePlus 9 schová i jedno překvapení...

OnePlus již před několika dny oznámilo, že 23. března oznámí telefony řady OnePlus 9, které však nebude jedinými novinkami. Dočkáme se také produktu, který u značky OnePlus dlouhodobě chyběl. Spolu se smartphony má dojít i na premiéru prvních hodinek od OnePlus, kterým se zatím neoficiálně přezdívá OnePlus Watch.

Indická pobočka OnePlus na svém Twitteru sdílela videoklip, na němž jsou vidět komentáře, v nichž se uživatelé ptají na chytré hodinky. A Tweet doprovází reakce: „You asked for it. You're getting it“, překladu: „Ptali jste se na ně. A dostanete je“. Je zřejmé, že indická pobočka OnePlus informaci do světa vypustila s předstihem, proto byl zmíněný Tweet v průběhu víkendu odstraněn. Na fóru OnePlus se však hovoří o novém produktu, který je „zdravý, přesný a dokonce se o vás postará, i když spíte“. A my budeme zvědavi na to, jak budou hodinky ve finále vybaveny.

Dočkáme se nějakého překvapení, nebo OnePlus jen rebranduje některé starší hodinky v konglomerátu BBK Electronics již použité? Premiéra řady OnePlus 9 s novými hodinkami proběhne již příští týden v úterý.

