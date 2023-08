OnePlus ukázalo displej, který voda jen tak neoklame. Registruje dotyky prstů i za hustého deště

Mít voděodolný telefon a používat jej na dešti, to není žádná výhra. Kapky mu sice nic neudělají, ale problém je samotná vlhkost na displeji. Jarní deštík vás nijak neomezí, pokud však začne hustě pršet a není se kam schovat, dotyky na displej začnou být stále méně přesné, až je telefon přestane registrovat úplně. Abyste mohli telefon ovládat dál, musíte jeho displej utřít. Za stálého deště to musíte opakovat neustále dokola, což jsem si nedávno ověřil na Go Festu v Lodnýně.

Displeje moderních smartphonů se spoléhají na kapacitní technologii. Ta je založena na vodivosti lidského těla. Povrch kapacitního dotykového displeje je pokryt vodivou vrstvou. Při dotyku displeje prstem ruky vznikne mezi okraji displeje a vodivou rukou kapacita, přes kterou se uzavírá elektrický obvod. Kontroler pak analýzou vzniklých kapacit přesně určí polohu jednoho či více prstů. Detekovat dotyk je však problematické, když jsou na displeji vodní kapky. Voda je totiž také elektricky vodivá.



Ovládání odolného smartphonu v dešti není žádná výhra. Čím více vody je na displeji, tím hůře registruje dotyky

Značka OnePlus však na tento nedostatek moderních displejů vyzrála, a vyvinula „Rain Water Touch“ displej, který jako první dostane čínský model Ace 2 Pro. V Evropě by měl být tento telefon v budoucnu znám jako OnePlus 11T. OnePlus do návrhu telefonu přidalo samostatný čip a také speciální algoritmus, který dokáže vliv vody „vyfiltrovat“.

Na videu níže můžete vidět srovnání novinky od OnePlus s iPhonem 14 Pro. V několika ukázkových případech je vidět, že displej iPhonu postupem času přestává registrovat otisky prstů, popř. je vyhodnocuje jako potažení prstu po displeji. Jenže to není jen iPhone, na podobném místě bychom si mohli představit prakticky jakýkoliv moderní smartphone. A pokud toto řešení nijak nezvedne cenu telefonu, brali bychom jej u všech značek na trhu všemi deseti.

Nový „voděodolný“ displej v praxi:

Zdroj: Weibo