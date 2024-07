OnePlus v polovině července chystá návrat do minulosti. Ukáže celokovový 5G smartphone řady Nord

Dnešní smartphony vyšší a vyšší střední třídy jsou jako přes kopírák. Rám je kovový, záda z plastu nebo ze skla. Právě tyto stojaté vody chce rozvířit značka OnePlus, která 16. července v Miláně oznámí až tři novinky. Nové chytré hodinky, zcela bezdrátová sluchátka a smartphone řady Nord, který má přijít s celokovovou konstrukcí. A k tomu máme celou řadu náznaků...



Pozvánka na letní představení novinek OnePlus

Podle zákulisních informací OnePlus na akci v Miláně oznámí hodinky OnePlus Watch 2R, sluchátka OnePlus Buds 3 Pro, a telefon OnePlus Nord 4 5G. Ten v portfoliu výrobce doplní již oznámený OnePlus Nord CE 4 Lite. U novinky se očekává zejména to, že ji výrobce převlékne do kovového unibody. V kovu je vyvedena, jak samotná pozvánka na akci, tak i čtveřice písmen Nord v upoutávce na akci. Mnohé napovídá i slogan: „Some say it's impossible in the 5G era to make a smartphone with the strength, sophistication and enduring quality of metal. We say…Never Settle. “A zmínit musíme i komunitní fotografickou výzvu na červenec, v rámci které je ústředním tématem kov...

Nový telefon by měl výbavou vycházet z čínského modelu OnePlus Ace 3V. A ten má v nabídce 6,74" 120Hz OLED displej s jasem přes dva tisíc nitů, procesor Snapdragon 7+ Gen 3, až 16GB RAM LPDDR5X a 512GB úložiště UFS 4.0 nebo zvýšenou odolnost IP65. Připočíst k tomu můžeme dva fotoaparáty na zádech a 5 500mAh baterii se 100W dobíjením. V tomto modelu běží Android 14 s grafickou nadstavbou OxygenOS, a u červencové novinky řady Nord pro globální trhy tomu nebude jinak.

Zdroj: OnePlus