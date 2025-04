OnePlus vymýšlí, jak narušit dominanci iPhonů. Řešením má být propojení systémů Android a iOS

Značka OnePlus se chce více přiblížit iPhonům. Tedy ne vzhledem telefonů, ani podobou operačního systému Android, ale funkcemi, které mohou přímo komunikovat s iPhony. Filozofií značky je snažit se co nejvíce propojit Android a iOS, a výsledkem tohoto snažení jsou funkce, které se dostaly do nadstavby OxygenOS 15.



Funkce Share with iPhone je součástí nadstavby OxygenOS 15

První z nich se nazývá Sdílet s iPhonem, což podstatně zjednodušuje přenosy souborů mezi platformami Android a iOS. Asi i vy sami víte, že sdílet soubory mezi oběma platformami je až zbytečně komplikované. Funkce však nemůže existovat sama o sobě, na iPhonech je nutné stáhnout si aplikaci O+ Connect. Dalším vstřícným krokem je pořizování živých fotografií (efekt Live Photo). OnePlus používá stejnou sadu knihoven a nejnovější formát, takže živá fotografie, kterou pořídíte u OnePlus 13 bude mít stejnou animaci i na iPhonu.

Čínské značky chtějí mít blíže k iPhonu

Zástupce značky OnePlus uvedl, že nechce zavírat dveře mezi produkty značky a ekosystémem iOS. V Evropě minimálně do té doby, než na Apple dolehnou regulace, je OnePlus připraveno dělat ústupky na své straně. Apple by ze svého vlastního popudu neumožnil, aby se sluchátka AirPods mohla připojovat k Androidům. Díky postupnému otevírání systému iOS to však bude možné alespoň v Evropě.

Snaha o to být blíž iPhonům, se kterými se mnoho značek srovnává, je však vidět i u dalších čínských značek. Třeba Xiaomi nabízí pro systém iOS vlastní sadu nástrojů, která umožňuje lepší propojitelnost telefonů obou značek nebo usnadňuje přenosy souborů. K tomu stejnému slouží i funkce Honor All-ecosystem Exchange, která má bořit technologické bariéry. Umožňuje snadné sdílení souborů mezi Android různých značek či iPhony a telefony značky Honor, a to až rychlostí 125MB/s.

All-ecosystem Exchange od Honoru (MWC 2025):

Dá se předpokládat, že s neutuchající popularitou iPhonů budou podobné aktivity nabírat na významu. Protože Apple mobilním výrobcům s Androidem naproti nepůjde, pokud k tomu nebude přímo donucený, je řada na výrobcích, aby si pro komunikaci s iPhony připravili svá vlastní řešení. Tím dodatečně smazávají rozdíly mezi oběma platformami, které se už tak začínají v posledních letech výrazně podobat jedna druhé.