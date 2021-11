OnePlus vzdává hold herní legendě. Nord 2 ve stylu Pac-Mana je unikátní limitka, která září ve tmě

Po dlouhém lákání na sociálních sítích společnost OnePlus představila speciální edici telefonu Nord 2 Pac-Man Edition. Firma spojila síly s touto ikonickou herní legendou a přinesla upravenou verzi tohoto modelu s originálním designem s tématikou známé hry včetně samotného Pac-Mana. K telefonu dodává dokonce i ochranný kryt s tímto tématem.

Překvapení ale přijde večer. Grafika na zádech telefonu má totiž ještě druhou, neviditelnou vrstvu, která je fosforeskující, takže ve tmě se přístroj změní k nepoznání. Na zádech začne zářit grafika OnePlus přepracovaná do podoby herního prostředí, které hráči Pac-Man dobře znají. Co by to pak bylo za herní verzi telefonu, kdybyste si oblíbeného Pac-Mana nemohli zahrát. Připravena je webová verze této klasiky, kterou si může zahrát úplně každý, i když telefon nekoupí.

Co se hardwaru telefonu týče, zde nejde o nic překvapivého. Nabízí totiž totožnou výbavu jako původní model, jen je dostupný v té nejvyšší konfiguraci 12 GB RAM a 256 GB vnitřní paměti. Firma s touto speciální edicí bohužel ale opět zavítá primárně jen na indický trh, a to s cenou 35 999 rupií, tedy v přepočtu cca 11 tisíc korun.

Není to poprvé, kdy OnePlus spojil síly se známým jménem. Je tomu jen pár týdnů, kdy představil speciální edici hodinek OnePlus Watch s tematikou Harryho Pottera. V minulosti jsme mohli vidět i edice telefonů Cyberpunk 2077, Avengers či StarWars. Několik let po sobě firma také uváděla i vylepšenou verzi svých vlajkových modelů McLaren Edition.

