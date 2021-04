OnePlus Watch se ještě nezačaly prodávat, ale už dostaly důležitou aktualizaci

První chytré hodinky od OnePlus zamíří do obchodů až 26. dubna. Než se dostanou k prvním majitelům, budou o něco lepší, než jak vyplývalo z úvodních recenzí. Čínská společnost totiž připravila větší aktualizaci opravující chyby a vylepšující některé funkce.

Aktualizace nejprve zamíří do USA a Kanady, posléze do ostatních zemí. Výrobce slibuje přesnější GPS i záznam chůze a běhu. Optimalizoval měření tepu, gesto pro rozsvícení displeje i systém notifikací. Celkově by se pak měla zvýšit stabilita systému.

Firma už také prozradila, na co se těšit příště. OnePlus Watch budou podporovat další jazyky (němčinu, italštinu, španělštinu a polštinu) a 12hodinový formát času. Přibyde funkce AOD pro permanentní zobrazení času, dálková spoušť foťák pro mobily s Androidem 6+ a výrobce aktivuje všech více než 110 režimů cvičení.

OnePlus Watch se budou prodávat za 159 eur (4200 Kč). Běží na proprietárním systému, vydrží až dva týdny a nabít je půjde za půl hodiny.