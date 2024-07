Operační systém Zepp OS 4 od Amazfitu podporuje ChatGPT-4o. Jako první jej dostanou modely Active a Balance

Hodinky značky Amazfit mohou vyhlížet nový operační systém Zepp OS 4. Součástí systému je ChatGPT-4o od Open AI, a také spousta dalších vylepšení, které se dostanou do nových, ale i do stávajících modelů chytrých hodinek. V první vlně bude Zepp OS 4 součástí šesté softwarové aktualizace pro hodinky Amazfit Balance a Amazfit Active, v průběhu letošního roku se update dostane i do T-Rex Ultra a do modelových řad Falcon a Cheetah.



Hlavní novinkou je podpora ChatGPT-4o, která umožní hodinky ovládat pomocí hlasových příkazů. A to prostřednictvím generativní AI Zepp Flow. Ten dokáže nově odpovědět syntézou v angličtině a němčině, resp. textově v několika dalších jazycích, mezi nimiž čeština v tuto chvíli nefiguruje. Podle informací z února bychom však měly podporu češtiny a slovenštiny čekat ještě letos.

Miniaplikace a propojení s dalšími zařízeními

Mezi další novinky patří vylepšené možnosti spojení hodinek přes Bluetooth s dalšími zařízeními. Nově jsou podporovány reproduktory Sonos, cyklopočítače od Garminu a akční kamery značek GoPro a DJI. Zepp OS 4 přináší i ekosystém miniaplikací zaměřené na zdraví a fitness, které budou k dispozici v aplikačním obchodě.

Z hodinek si zavoláte díky Bluetooth spojení s telefonem, a budou v nich možné rychlé reakce na zprávy, např. ve WhatsApp. V první vlně se počítá s podporou funkce u Androidů, iPhony budou podporovány až v budoucnu. Posledním přídavkem je noční režim ciferníků, který se inspiroval u hodinek Apple Watch.

