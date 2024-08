Operátor může posílit signál pomocí pojízdného vysílače v dodávce. Dva technici ho zprovozní do hodiny

Společnost CETIN, která zajišťuje sesterské společnosti O2 provoz její mobilní sítě, představila prototyp nové mobilní základnové stanice (BTS), která je ukryta v běžné dodávce. Slouží k dokrývání signálu v místech s nárazově zvýšeným provozem, nebo může „zaskočit“ při výpadku klasického vysílače. Proti běžným kontejnerovým mobilním vysílačům (tzv. „mobilkám“), které se k dokrývání míst používají nejčastěji, má anténa v dodávce několik výhod.

Předně je řešení flexibilnější. Od příjezdu na lokalitu jsou technici obvykle schopni signál zprovoznit do jedné hodiny. Technika umístěná v automobilu má ale také svá specifika. „Auto je nejprve potřeba dobře umístit a řádně zastabilizovat, vůz proto disponuje nivelačními patkami. Následně pomocí hydrauliky vysuneme z dodávky až do výšky 12 metrů teleskopický stožár, na kterém je umístěna technologie pro vysílaní 5G signálu,“ popisuje první kroky k zapnutí BTS manažer mobilní výstavby ze společnosti CETIN Jakub Müller.



CETIN disponuje dvěma dodávkami, které v sobě ukrývají mobilní základnovou stanici (BTS)

Možnosti k připojení do přenosové sítě jsou prakticky dvě. Buď se automobil prostřednictvím mikrovlnného spoje připojí k nejbližšímu vysílači a sám pak jeho signál rozšíří do svojí lokality, nebo v případě, že se lze na místě připojit do páteřní optické sítě, je vůz k tomuto účelu vybaven také optickým kabelem. Potom je ještě potřeba nový „automobilový“ vysílač správně nakonfigurovat v síti a může se začít vysílat.

Hlavní výhoda BTS v dodávce spočívá v rychlosti uvedení do provozu, což se může hodit například v různých krizových scénářích. „Dojde-li v budoucnu k nějaké živelné katastrofě, budeme s časem nasazení pouhých 60 minut schopni v postižených oblastech rychle obnovit náš mobilní signál, což je klíčové hlavně pro koordinaci záchranných prací i veškerou komunikaci,“ říká manažer kvality měření sítí O2 Libor Pezinek.

Kontejnerové vysílače zcela nenahradí

Automobil je vedle vlastní nádrže na palivo vybaven také diesel agregátem s kapacitou 100 litrů, který dokáže provozovat vysílač po dobu několika dní. Vozidlo je zcela soběstačné a je možné ho provozovat za jakýchkoli klimatických podmínek – disponuje totiž nezávislým topením i klimatizací. Pohon 4×4, redukce a zvýšený podvozek navíc usnadňují i pohyb ve složitém terénu. Jako posádka jsou dva řidiči–technici, kteří na místo dojedou a vysílač zprovozní. CETIN disponuje dvěma takto vybavenými vozidly.



Dodávka obsahuje nejen přístupovou část mobilní sítě (RAN), ale i vlastní jádro (core)

Dodávka má kromě přístupové sítě RAN (Radio Access Network) také vlastní jádro sítě (core network), což umožňuje na místě spustit uzavřenou privátní síť. Díky ní mohou připojená zařízení komunikovat naprosto odděleně od okolního světa. Tato funkce se může hodit při řízení robotických systémů během mimořádných událostí. Dojde-li například k průmyslové havárii v odlehlé oblasti bez signálu, kam není možné z bezpečnostních důvodů pustit záchranáře, mohou průzkum na místě zajistit na dálku právě roboti.

Tradiční kontejnerové základnové stanice nicméně budou mít stále své opodstatnění: „Necháváme je připravit zejména do lokalit, kde není možné z nejrůznějších důvodů vybudovat klasický vysílač, nebo je využíváme na předem plánovaných akcích, jakými jsou například festivaly. Zde pomáhají dokrývat signál a zvyšovat kapacitu sítě,“ dodává Pezinek. Zprovoznění kontejnerové BTS běžně trvá tři až čtyři hodiny a pro její instalaci jsou potřeba minimálně čtyři technici a zpravidla dvě až tři vozidla – nákladní auto s návěsem, které veze na místo kontejner, auto přivážející diesel agregát a vozidlo se závažím.