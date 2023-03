Operátoři mají obavu o kapacitu mobilních sítí po roce 2030. Chtějí část pásma 600 MHz, které teď slouží televizi

Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS), která sdružuje tři největší mobilní operátory v zemi, nedávno vyjádřila svoji pozici k budoucímu využití frekvenčního pásma 600 MHz. To patří do spektra UHF (pásmo 300 MHz až 3 GHz s ultra krátkými vlnami o vlnové délce do 1 metru). V Česku se na frekvencích 470 až 694 MHz dosud výhradně používá pro šíření pozemního digitálního televizního signálu DVB-T2.



Vývoj přenesených dat v českých mobilních sítích | Zdroj: ČTÚ, via APMS

Operátoři si myslí, že po roce 2030 může nastat situace, kdy současné frekvence určené pro mobilní sítě, nemusí kapacitně postačovat. Za posledních 10 let totiž dochází k masivnímu nárůstu přenesených dat v mobilních sítích – každý rok zhruba o polovinu větší přenesený objem než v roce předchozím.

Pro operátory jsou nižší frekvence pod 1 GHz nejatraktivnější, protože i přes jejich menší šířku pásma umožňují efektivně a tudíž poměrně levně pokrýt velké území pomocí relativně nízkého počtu vysílačů. Naopak na vyšších frekvencích se pokrývá obtížněji a tudíž nákladněji. Proto už si teď operátoři „malují“, jak by po roce 2030 nejraději dokryli potřebnou kapacitu na 600 MHz, ačkoli mají od státu pronajaté (a mnohdy ne beze zbytku využívané) frekvence nad 3 GHz.

Živé vysílání jen pro sport a zprávy?

Otázka utlumení (nebo dokonce úplného vypnutí) pozemního televizního vysílání je ale citlivé politické téma a mimochodem jeden z důvodů, proč letos na Českém telekomunikačním úřadu skončila bývalá předsedkyně Hana Továrková. Problematiku budoucího využití pásma 600 MHz mobilními operátory předložila jako hotovou věc, aniž by to předtím diskutovala s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Asociace operátorů má záměry opatrnější – pozemní digitální televizi nechce z pásma 600 MHz úplně vyštípat, ale chce její živé lineární vysílání eliminovat pouze na typy programů, kde má přenos v reálném čase svůj význam, např. u zpravodajství nebo vysílání sportovních přenosů. Další typy pořadů, které lze zhlédnout i později ze záznamu, by se podle APMS měly přenést na internetové televizní platformy, což je mimochodem vedle provozování mobilních služeb a pevného internetu další důležitý pilíř podnikání všech tří velkých operátorů sdružených v asociaci.

Celý dokument s pozicí APMS k pásmu 600 MHz čtěte zde (PDF)

„APMS doporučuje, aby pásmo 600 MHz bylo v budoucnosti dedikováno na tzv. koprimárním základě (společné využití pro mobilní a televizní signál – pozn. red.). Umožnilo by to národním vládám a regulačním orgánům flexibilně rozhodnout o jeho budoucím využití. Nepožadujeme, aby bylo toto pásmo primárně přiděleno mobilním službám již od roku 2030. Současně se ale domníváme, že již po roce 2030 bude společensky neefektivní využívat toto pásmo v plné své šíři pouze pro televizní vysílání,“ popsala svoji vizi Asociace.