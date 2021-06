Operátoři pracují na implementaci hlasu do 5G. Služba má název VoNR

S plánovanou výstavbou zcela samostatného typu 5G SA (Stand Alone) sítí operátoři řeší podobnou výzvu jako kdysi u LTE – datová síť neumí bez konverze na data sama o sobě přenést hlas, jako to bylo běžné u starších generací 2G a 3G. Musí proto vymyslet nadstavbu, která pro přenos hlasu poslouží. U sítí páté generace se tato technologie nazývá VoNR (Voice over New Radio).

Jedním z lídrů této iniciativy je německá operátorská skupina Deutsche Telekom, kam patří i český T-Mobile. Operátor službu testuje v polském hlavním městě Varšavě. Využívá technického vybavení a jádra od společností Nokia a Ericsson. Na straně terminálů (koncových zařízení pro hovor) vystupují smartphony Samsung a Xiaomi, mobilní platformu s modemy dodal Qualcomm.

Testovací skupina mimo jiné zjistila, že podobně jako u LTE lze při provozování hlasu na 5G, tedy VoNR, zároveň nechat v běhu paralelní datové přenosy. To je klíčová funkce, která umožní efektivnější využití celého spektra služeb, jež mohou být provozovány přes 5G. Očekává se, že VoNR bude hrát roli v případech použití zvuku ve videokonferencích, ale také u použití spolu s rozšířenou nebo virtuální realitou.

Implementace hlasu do 5G je klíčovou funkcí, aby se 5G mohly stát plnohodnotnou generací mobilních sítí a operátoři se nemuseli pro žádnou část svých služeb spoléhat na starší generace. Dosud při použití tzv. 5G NSA (Non Stand Alone) sítí se jednak jádro sítě sdílí se 4G, ale i pro hovor se musí telefon přepnout na 4G a hovor odbavit přes VoLTE.

VoNR bude plnit podobnou funkci jako VoLTE ve 4G sítích:

Zdroj: Mobile World Live