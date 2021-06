Operátoři reagují na tornádo. Vodafone přivezl vysílače, T-Mobile daruje 5 milionů

Včerejší ničivé tornádo, které za sebou zanechalo neskutečnou spoušť, zejména v jihomoravské vesnici Hrušky, nenechalo české mobilní operátory v klidu. Všech tří se týká nutnost obnovení mobilního signálu v postižených oblastech, protože řada BTS a vysílacích antén společně s dalšími stavebními objekty prostě zmizela.

Zatím nejpodrobněji se o svých aktuálních plánech na jižní Moravě rozepsal Vodafone. Nezničené vysílače v oblasti byly připojeny na dieselové agregáty, což se ostatně týká i dalších vysílačů po celé zemi. Vysílače v obcích Hrušky a Moravská Nová Ves byly fyzicky zničeny, takže místo nich Vodafone poslal na místo mobilní BTSky, který se postarají o pokrytí oblasti.

Vodafone dále pokračuje v úpravách na síti, aby co nejdříve pokryl zasažené obce. V době psaní článku již funguje pokrytí v obci Týnec, kde běží dieselový agregát, či v Lužici, kde byl dnes před desátou hodinou vysílač opraven a zprovozněn. V naší galerii se můžete podívat na místa, kde vysílače dříve stály, a teď zmizely neznámo kam.

Operátor O2 již včera před půlnoci na svém Facebooku uvedl, že všem zákazníkům v postižených oblastech nebude do konce léta účtovat žádné poplatky za služby, které zákazníci využívají. Současně do oblasti okolo Hodonína vyslal operátor techniky, aby co nejdříve zajistili zprovoznění a funkčnost služeb. O2 plánuje poskytnout regionu finanční pomoc prostřednictvím Nadace O2 a jejího Fondu pomoci.

T-Mobile, podle příspěvků vydaného před včerejší půlnocí, poskytl přes neziskovou organizaci ADRA okamžitý dar v hodnotě pěti milionů korun směřovaný lidem žijícím v oblasti na jižní Moravě, která byla postižena ničivým tornádem.