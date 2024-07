Operátoři v Německu musí odstranit rizikové čínské technologie z mobilních sítí nejpozději do roku 2029

V Německu padlo rozhodnutí o odstranění potenciálně rizikových čínských technologií z mobilních 5G sítí. Celý proces potrvá nejdéle do roku 2029, kdy by komponenty čínských společností Huawei a ZTE neměly být obsaženy v žádné části sítě, a to ani v přístupové radiové (RAN) nebo přenosové části. V jádru sítě nesmí být komponenty jmenovaných firem dokonce už po roce 2026, uvádí agentura Bloomberg.

Nařízení německé vlády se týká všech síťových operátorů, kteří v Německu působí, tzn. Deutsche Telekomu (matka českého T-Mobilu), O2, Vodafonu a také nového operátora 1&1, a odráží obavy Německa o národní kybernetickou bezpečnost. Podle ministryně vnitra Nancy Faeserové se tímto preventivním opatřením chrání klíčová infrastruktura Německa, včetně komunikace občanů, firem a státu, před možnou sabotáží a špionáží. Důraz je vedle snížení bezpečnostních rizik kladen také na odstranění závislosti na jednom dodavateli.

Huawei na zákaz reagoval svojí tradiční námitkou, že neexistují konkrétní důkazy o kybernetických rizicích plynoucích z technologií. Čínská ambasáda v Berlíně označila toto rozhodnutí za nepodložené, politicky motivované obvinění, které poškozuje vzájemnou důvěru mezi oběma zeměmi.

Ministerstvo uvedlo, že 5G sítě jsou součástí kritické infrastruktury, která je klíčová pro fungování sektorů od zdravotnictví, přes dopravu, až po energetiku. Tento krok následuje doporučení Evropské komise, která loni označila Huawei a ZTE za riziko pro EU a vyzvala členské státy k vyloučení zařízení těchto společností z mobilních sítí. Český úřad NÚKIB označil obě společnosti za rizikové jako jeden z prvních v Evropě už na konci roku 2018.