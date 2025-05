Operátoři všem tlačí neomezené datové tarify, takovou spotřebu ale Češi nemají. Zákazníci největšího virtuála vystačí s 5 GB

Tuzemští operátoři se v posledních letech snaží prakticky všem zákazníkům bez ohledu na jejich reálné potřeby nacpat tarify s neomezenými daty. Je to totiž jediný produkt, kde si ještě plus minus dokážou obhájit přemrštěnou cenu za skutečně dodávanou hodnotu služby.

Když tarif s neomezenými daty stojí 750 Kč (například Neomezený Basic+ u Vodafonu), se skřípěním zubů to ještě leckterý zákazník přejde, protože si řekne, že ho aspoň může hodně „podojit“, když bude chtít. Když ale stojí tarif s 10 GB dat jenom o padesátikorunu méně (reálně tarif Red Basic+ 10 GB za 700 Kč u stejného operátora), klepe si na čelo už každý, i ten, kdo se jinak cenami mobilních služeb moc nezaobírá.

Snaha vytvořit v portfoliu tarifů cenovou „díru“ a nutit zákazníky platit nejméně pětistovku měsíčně, ať už za ni dostanou jenom 1 GB, nebo třeba 8 GB dat, je u tří největších českých operátorů zřejmá hned od zavedení datově neomezených tarifů. Jejich primární motivací je splnit si vytyčený výnos na zákazníka, objem dodané služby je vedlejší.

Díru v cenovém segmentu okolo tří stovek se částečně snaží vyplnit virtuální operátoři, ale jejich podíl na trhu je zanedbatelný a podle poslední výroční zprávy ČTÚ se pořád zmenšuje.

Zákazníci virtuála jsou úspornější

Mnoho zákazníků je výrazně úspornějších a neomezená data rozhodně nepotřebuje. Dokládá to aktuální statistika virtuálního operátora Tesco Mobile, který je po pohlcení Sazkamobilu Vodafonem se svými 200 tisíci zákazníky největším českým virtuálem (byť ne zcela nezávislým – má poloviční majetkovou účast O2).

Podle Tesco Mobile v současné době v průměru každý uživatel přenese čtyřicetkrát více dat než před sedmi lety. V roce 2018 spotřeboval majitel mobilního telefonu v průměru 120 MB dat měsíčně, před pěti lety to bylo 360 MB. Letos průměrná měsíční spotřeba na jednoho zákazníka u Tesco Mobile činí 4,5 GB.

„Zásadní zlom přišel v roce 2023 s nasazením 5G sítí. Rychlejší připojení vedlo k dramatickému nárůstu datové spotřeby, zároveň jsme začali zvyšovat objemy základních datových balíčků,” uvedl Michal Matějičný, finanční ředitel Tesco Mobile ČR.

Na ústupu jsou naopak klasické textové zprávy. Zatímco v roce 2018 odeslal průměrný uživatel virtuála měsíčně 38 SMS, dnes je to jen 12. Textová komunikace se přesunula do aplikací jako WhatsApp nebo Messenger. Pozvolna klesá i průměrná délka hlasových hovorů. V síti Tesco Mobile dosahuje aktuálně 48 minut měsíčně na jednu SIM kartu, v roce 2018 to bylo 76 minut.

Zdroje a další informace: TZ Tesco Mobile