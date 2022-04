Operátoři z Ukrajiny a zemí Evropské unie se chtějí dohodnout na snížení cen roamingu a mezinárodních hovorů

Na začátku války na Ukrajině se většina evropských operátorů, včetně těch českých, rozhodla podpořit ukrajinské obyvatele prchající před zločinným ruským terorem dočasným snížením cen za roaming i mezinárodní volání.

Ukrajina není součástí regulace mobilních služeb v rámci EU a Evropského hospodářského prostoru, neplatí zde proto pravidlo „roam like at home“, tedy využívání služeb v roamingu za stejných podmínek jako u domácího operátora, a neplatí ani regulovaná cena na mezinárodní hovory, každý operátor si tak může účtovat vlastní ceny. To by se ale brzy mělo změnit.

Operátoři z Ukrajiny a zemí EU spolupracují na zajištění výhodnějších komunikačních služeb pro občany Ukrajiny, kteří v době války častěji využívají zejména mezinárodních hovorů, případně roamingu, pokud jsou se svým ukrajinským číslem na území EU. Cílem je umožnit uprchlíkům cenově dostupnější kontakt s jejich blízkými, kteří zůstávají na Ukrajině.

Roaming jako doma i pro ukrajinské operátory

Prvním krokem je podpis společného prohlášení operátorů z Ukrajiny a z Evropské unie, kde vyjadřují vůli přijmout dobrovolná opatření, která zajistí dlouhodobou udržitelnost nižších cen. Hlavním takovým opatřením je postupné snižování roamingových a terminačních cen, tedy poplatků, kteří si operátoři vzájemně platí za ukončení hovorů jejich zákazníků v cizí síti. Ukrajinští operátoři by mohli být dočasně přidáni do „operátorské eurozóny“ a vztahovala by se na ně stejná pravidla jako na poskytovatele ze zemí EU.

Dosud solidární zvýhodnění při hovorech nebo posílání SMS na Ukrajinu musí každý operátor, který jej chce poskytnout, hradit ze svého. Na základě neproporcionality zákaznických bází dochází k nerovnováze při vzájemném zaúčtování terminačních poplatků – zjednodušeně řečeno menší operátoři doplácejí těm větším, v jejichž sítích končí větší objem hovorů.

Na Ukrajině, stejně jako v Česku, působí operátor Vodafone. Nejde ale přímo o dceru Vodafone Group, jako v případě českého operátora, od ní si tamní majitel NEQSOL Holding známku „Vodafone“ od Britů pouze licencuje (podobně jako u nás česko-nizozemská skupina PPF známku „O2“ od španělské Telefóniky). Vedle Vodafonu na Ukrajině působí ještě velcí operátoři Kyivstar a Lifecell, a také několik menších operátorů působících pouze ve vybraných regionech. Celkem registrují ukrajinští operátoři okolo 56 milionů zákaznických SIM karet.

Zdroj: BEREC, via ČTÚ